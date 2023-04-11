美國、菲律賓史上最大「肩並肩」軍演 台海、南海附近海域模擬擊沉軍艦行動

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）就在中共結束環台三天報復性軍演後，美國與菲律賓今（11）日展開30年來最大規模聯合軍演，在台海附近海域進行實彈射擊、船艦擊沉等行動，雖稱不針對任何國家，卻極可能惹惱中國。

根據美國駐菲律賓大使館，今年是第38次「肩並肩」（Balikatan）美菲年度軍演（Balikatan是菲律賓塔加拉族語），期間4月11日至28日。共有12,200名美軍、5,400名菲軍參與，總計1萬7,600人，幾乎是去年9,000人的兩倍。

演習項目包括增強協同作戰能力（interoperability）、海事安全、兩棲作戰、實彈操演、城市與航空作戰、網路防禦、反恐、人道救助、救災準備。美聯社指出，除了戰艦、戰機盡出，軍演還會展演愛國者（Patriot）飛彈、海馬斯（HIMARS）多管火箭系統、反艦標槍（Javelin）飛彈。

值得一提的是，兩軍將在菲律賓西部三描禮士（Zambales）省外海，以聯合轟炸、砲擊方式擊沉一艘200呎（61公尺）的目標船艦，是史上頭一遭。「我們會用所有陸海空軍力量摧毀船隻。」菲律賓上校、演習發言人Michael Logico說道。

這項操演地點面對南海、對面則是台灣海峽，位置敏感，可能讓中國不是滋味。菲律賓官員稱，任務旨在強化海岸防衛，並不針對任何國家。

拜登政府積極拉攏印太盟友，針對潛在台海衝突強化島鏈防禦，與致力捍衛南海島嶼主權的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）有志一同。菲律賓2月才宣布，同意讓美軍再取得4個軍事基地的使用權，但小馬可仕10日言明，這些基地不可用於執行攻擊任務。

10日，中共環台軍演第三天，美國海軍第七艦隊派遣了驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）進入南沙群島美濟礁（Mischief Reef）12海里內水域，執行自由航行任務。菲律賓宣稱擁有該島礁主權，但中國於1990年代將之佔據。



模擬擊沉軍艦水域（Google Maps截圖）



菲律賓、美國海軍展開2023肩並肩聯合軍演（圖／美聯社）



2022美菲肩並肩軍演，兩棲登陸行動（圖／美聯社）