Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

台灣海峽議題加深美中關係緊繃 美國拉攏菲律賓、布林肯將訪越南日本

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/11 15:28
美國國務卿布林肯(圖/picture alliance)

美國國務卿布林肯(圖/picture alliance)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）緊繃的美中關係因台灣議題雪上加霜，美國積極拉攏亞洲國家以壯大盟友陣營對抗中國。美國國務卿布林肯11日與菲律賓外長與會，後前往越南與日本訪問。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）11日將與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在華盛頓與菲國外長馬納羅（Enrique A. Manalo）等人進行2+2對話，這是美菲7年來首次舉行外長與防長2+2聯合會談。

近期美菲軍事關係回溫，兩國將於本月11日至28日舉行史上規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，地點涵蓋呂宋島北部、巴拉望等地，著重海上安全防禦，並將首度實施水上實彈演練。

菲律賓上週更宣布美軍將可使用菲國另外4座軍事基地，包括卡加延省（Cagayan）一處海軍基地和一座機場、鄰省伊薩貝拉（Isabela）一處陸軍軍營，以及巴拉旺島（PalawanIsland）南端、靠近南海的巴拉巴克島（BalabacIsland），其中卡米洛奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias）距台灣僅約400公里。菲方表示，此舉意在強化美菲軍隊的互操作性，提高區域戰備水平（regional readiness）。

報導指出，菲律賓、越南與日本與中國長年來因部分領土歸屬爭議不斷，隨中國對外擴張展現軍事實力，爭議也越發猛烈。菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）選擇與美國軍事回溫之舉，明顯有別於杜特蒂政府推動改善中菲關係的方針。

然而，小馬可仕也並未無視中國的抗議譴責，他表示，菲國不會將這4座基地及2014年與美國達成協議的其他5座基地用於「任何攻擊行動」；並強調，「如果不攻擊我們，他們也就不必擔心，因為我們不會與他們作戰」。

為對抗中國，美國近來也加強與日本的安保同盟，在數月前與日本達成協議，計劃將駐紮日本南部沖繩的美軍部隊分散成小隊部署到各離島，此舉被視為預先就中國可能對台灣採取行動做準備。

此外，根據國務院先前公布訊息，布林肯本週還將陪同總統拜登（Joe Biden）訪問英國和愛爾蘭，然後前往越南與官員進行會談並慶祝兩國建立全面夥伴關係10週年；然後他將出席在日本輕井澤舉行的七大工業國集團（G7）外長會議。
美中競爭
美中對抗
布林肯
美菲「肩並肩」演習
美菲同盟
美日
美越

相關新聞

布林肯談台灣：台海衝突非中國內政 將為全球經濟帶來災難性後果
布林肯談台灣：台海衝突非中國內政 將為全球經濟帶來災難性後果
2023/02/24 12:54
美國出動戰機擊落間諜氣球 中國撂狠話
美國出動戰機擊落間諜氣球 中國撂狠話
2023/02/05 09:10
一顆氣球讓美中關係洩了氣 中國為何不用間諜衛星？
一顆氣球讓美中關係洩了氣 中國為何不用間諜衛星？
2023/02/04 10:32
傳布林肯赴中國將會習近平 美國議員籲加訪台灣展現「堅若磐石」承諾
傳布林肯赴中國將會習近平 美國議員籲加訪台灣展現「堅若磐石」承諾
2023/02/03 15:25
美軍進入菲律賓軍事基地權限再擴大 加強防範中共犯南海
美軍進入菲律賓軍事基地權限再擴大 加強防範中共犯南海
2023/02/02 17:48

更新時間 : 2023-04-11 18:54 GMT+08:00

最受歡迎

道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
新北八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮
新北八里下罟子漁港變身新景點　侯友宜出席漁具倉庫啟用典禮
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
喝茶抬槓好親密？與習近平交好 法國總統馬克宏：歐洲不該捲入台海戰爭 遭酸「macroning」
喝茶抬槓好親密？與習近平交好 法國總統馬克宏：歐洲不該捲入台海戰爭 遭酸「macroning」
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」