台灣海峽議題加深美中關係緊繃 美國拉攏菲律賓、布林肯將訪越南日本

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）緊繃的美中關係因台灣議題雪上加霜，美國積極拉攏亞洲國家以壯大盟友陣營對抗中國。美國國務卿布林肯11日與菲律賓外長與會，後前往越南與日本訪問。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）11日將與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在華盛頓與菲國外長馬納羅（Enrique A. Manalo）等人進行2+2對話，這是美菲7年來首次舉行外長與防長2+2聯合會談。

近期美菲軍事關係回溫，兩國將於本月11日至28日舉行史上規模最大的「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演，地點涵蓋呂宋島北部、巴拉望等地，著重海上安全防禦，並將首度實施水上實彈演練。

菲律賓上週更宣布美軍將可使用菲國另外4座軍事基地，包括卡加延省（Cagayan）一處海軍基地和一座機場、鄰省伊薩貝拉（Isabela）一處陸軍軍營，以及巴拉旺島（PalawanIsland）南端、靠近南海的巴拉巴克島（BalabacIsland），其中卡米洛奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias）距台灣僅約400公里。菲方表示，此舉意在強化美菲軍隊的互操作性，提高區域戰備水平（regional readiness）。

報導指出，菲律賓、越南與日本與中國長年來因部分領土歸屬爭議不斷，隨中國對外擴張展現軍事實力，爭議也越發猛烈。菲律賓現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）選擇與美國軍事回溫之舉，明顯有別於杜特蒂政府推動改善中菲關係的方針。

然而，小馬可仕也並未無視中國的抗議譴責，他表示，菲國不會將這4座基地及2014年與美國達成協議的其他5座基地用於「任何攻擊行動」；並強調，「如果不攻擊我們，他們也就不必擔心，因為我們不會與他們作戰」。

為對抗中國，美國近來也加強與日本的安保同盟，在數月前與日本達成協議，計劃將駐紮日本南部沖繩的美軍部隊分散成小隊部署到各離島，此舉被視為預先就中國可能對台灣採取行動做準備。

此外，根據國務院先前公布訊息，布林肯本週還將陪同總統拜登（Joe Biden）訪問英國和愛爾蘭，然後前往越南與官員進行會談並慶祝兩國建立全面夥伴關係10週年；然後他將出席在日本輕井澤舉行的七大工業國集團（G7）外長會議。