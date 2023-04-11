【台灣共25例猴痘】增2例本土個案 居住在新北和高雄

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（11）日公布國內新增2例本土猴痘(Mpox)確定病例，分別為新北市30多歲和高雄市20多歲本國籍男性，目前均於醫院隔離治療中。另外，第二階段猴痘疫苗登記系統已於昨日開放，提醒自我評估「近6個月內曾有高風險行為」者盡早上網登記施打。

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疾管署說明，這2名北部和男性的本國籍男性個案分別為今(2023)年3月30日及4月4日發病，因身體陸續出現發燒、喉嚨痛、流鼻水、紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，並於4月7日及4月9日確診，因2例個案近期無出國旅遊史，故研判為本土個案。

目前2例個案均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者5名，已進行衛教並自我健康監測21天。

疾管署說，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診25例病例(18例本土及7例境外移入)，其中2例仍住院隔離治療中，其餘23例已康復出院。

疾管署統計，截至4月10日共計完成2,052人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種30人及暴露前預防(PrEP)接種2,022人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1,961人。

另外，第二階段猴痘疫苗接種意願登記自昨(10)日下午2時起開放，針對民眾自我風險評估「近6個月內曾有高風險行為」者，可於每週一至週五上午9時至下午5時(週末及例假日不開放)，至「猴痘疫苗接種意願登記平臺」登記接種暴露前預防(PrEP)疫苗，及選擇欲前往接種之醫院。

經統計，截至今中午12時，完成接種意願登記之民眾為18,170人，系統將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可至所選擇的接種醫院進行門診預約掛號。請民眾於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。

此外，因應符合接種條件民眾接種意願與提升服務可近性，經衛生局協調，目前全國各縣市共50家合作醫院可提供接種服務，可服務人數亦增加至3萬人。

疾管署呼籲，Mpox傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾，前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。