深度體驗台灣高山美景　阿里山茶季旅行開跑　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）阿里山四季茶旅活動，今年已邁入第6年，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處今(11)日表示，今年度的活動以春、夏、秋、冬四場茶會舉行，希冀透過活潑生動的方式吸引不同族群的遊客，品茗不同季節的茶湯滋味，體驗多元、精緻及深度的茶旅行程。

阿里山四季茶旅的春、夏、秋、冬四場茶會分別於4月22至23日舉行春季茶鄉音樂會、7月22日辦理夏季茶風野餐日、9月9日有秋季望山茶旅及忘森茶旅、11月25日有冬季尋根茶旅活動。

阿里山管理處處長洪維新致詞時表示，阿里山的茶國際聞名，配合阿里山地區四季不同的美景，特殊的地景地貌，讓到阿里山享受一趟茶旅行是件非常享受的事情，也讓去過的人365天，天天都想再到阿里山享受一趟愜意的茶旅饗宴。

洪維新還說，阿里山近年來致力推動主題旅遊，針對茶旅行，結合阿里山的茶產業跟觀光，今年希望能夠變換四季茶會活動風格，能夠貼近更多不同的族群，他們並希望未來到阿里山遊玩的不同需求都能夠得到滿足，也希望讓阿里山的產業類別能有更多元的發展。

行政院農業委員會茶業改良場場長蘇宗振表示，茶產業從製造業、茶藝、茶道、到茶餐、茶品等層面非常廣泛，目前茶改場致力於推動積極跨域合作，搭配阿里山管理處的行銷推廣，一起致力於茶產業的品質提升，也歡迎業者多多利用品質精良的好茶，透過阿里山管理處四季茶旅的活動行銷，再搭配民宿配套措施，將茶產業提升至更高的層面，期許藉由機關與民間合作能將產業推廣至國際市場。

阿里山四季茶旅-茶米冰淇淋體驗。（照片由阿里山管理處提供）

阿里山特色茶餐。（照片由阿里山管理處提供）