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國際麻疹疫情升溫 台灣增一例個案 北部男曾前往宜蘭、花蓮旅遊

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/11 14:10
疾管署防疫醫師林詠青今（11）日表示，國內新增1例境外移入麻疹病例，為北部30多歲男性。（圖／疾管署）

疾管署防疫醫師林詠青今（11）日表示，國內新增1例境外移入麻疹病例，為北部30多歲男性。（圖／疾管署）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）疾管署今（11）日表示，國內新增1例境外移入麻疹病例，為北部30多歲男性，衛生單位已初步掌握個案接觸者共36人，將監測至4月23日。

延伸閱讀：近4000萬兒童沒打疫苗！WHO、美國CDC示警：麻疹將是全球「迫在眉睫的威脅」

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疾管署說明，這名個案3月17日至22日至泰國旅遊，4月3日有發燒、4月5日出現紅疹等症狀，於4月5日就醫並住院隔離治療，經通報檢驗於今日確診；個案目前已出院返家，其密切接觸者均無疑似症狀。

疾管署說明，衛生單位已初步掌握個案接觸者共36人(含醫療院所接觸者32人)，將監測至4月23日；由於個案可傳染期間曾於4月3日至4月5日自駕至宜蘭及花蓮旅遊，目前已由當地衛生局進行疫調及接觸者匡列中。

疾管署指出，我國自2020年嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情迄今，累計2例麻疹病例，前一例為去(2022)年國內感染病例；2019年累計141例，其中82例為國內感染，59例為境外移入病例，感染國家以越南19例、泰國16例為多。

由於麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施。

國際疫情部分，全球麻疹報告數自去年起逐漸回升，提醒民眾自國外入境時，如有疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員，戴口罩儘速就醫及告知旅遊史。WHO則建議各國積極落實疫苗接種，提升免疫覆蓋率、加強監測並預作因應準備。

疾管署呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，請務必依疫苗接種時程帶家中幼兒接種。此外，應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

成人方面（特別是1981年後出生的成人）如近期計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗；如為自然感染免疫者則不需再施打疫苗。

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