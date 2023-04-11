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韓劇「災後調查日誌」第二季劇名超直白　國科搜正式加入調查行列

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/11 14:03
韓劇「災後調查日誌」 (圖片／擷自IG @sbsdrama.official)

韓劇「災後調查日誌」 (圖片／擷自IG @sbsdrama.official)

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）韓劇「災後調查日誌」第一季創下10.3%的高收視，電視台SBS宣布，第二季將於八月播出，還透露了「國立科學搜查研究院」的戲份將會大大提升。

「災後調查日誌」韓文劇名為「消防局旁的警察局」，劇情描述著熱血刑警陳浩介（金來沅 飾），與隔壁的太原消防局的火災調查官奉道鎮（孫浩俊 飾）、消防救護員宋雪（孔升妍 飾），三人以絕佳的默契共同出任務、調查案件並破案的故事，緊湊又刺激的劇情大獲好評，在第一季最後一集，劇情以警消合作追捕連續縱火犯的場面為第二季埋下伏筆，演員們在第一季結束並短暫休息後，立即熱情地投入了第二季的拍攝。

在第一季中，飾演國立科學搜查研究院（國科搜）法醫「尹紅」的孫智雲雖然戲份並不多，但卻是劇中許多案子破案中不可或缺的角色，個性直率的她，在一次看見道鎮調查火災的過程中注意到他，並直接對他釋出好感，還邀請他進入國科搜。

SBS公開，第二季將加入更多，警察局、消防局與國科搜的三方合作，讓人更加期待尹紅與道鎮之間的感情線，第二季劇名也因此正名為「消防局旁的警察局還有國科搜」（소방서 옆 경찰서 그리고 국과수），讓網友笑說劇名超長超直白。

負責滅火及調查火災的消防隊、追捕罪犯的警察局，以及調查證據的國科搜更精采的故事將在8月播出。
韓劇
災後調查日誌
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