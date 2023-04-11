共軍對台灣軍演結束　蔡英文：國軍仍會堅守崗位、捍衛國家

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣總統蔡英文日前訪美與美國聯邦眾議院議長麥卡錫會面，中共發動為期3天的對台軍演以示不滿。蔡英文今（11）日發表錄影談話指出，在面對各項侵擾行動，或者面對認知操作，國軍與國安團隊都充分合作，即時協力，讓各項國家安全的工作都能確實到位；並強調儘管中國軍演結束，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，捍衛國家。

中共東部戰區於4月8日至10日進行環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，直到昨日傍晚結束。根據國防部統計，迄今日上午6時止，偵獲共機91架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域54架次）、共艦12艘次（目前尚有8艘持續在臺灣周邊海域活動）。

國防部上午11時40分再度更新指出，中共於今(11)日上午編組軍機，分自北、中、南部逾越中線，至1100時止計偵獲殲-10、殲-16及蘇愷-30、空警-200等各型機26架次，其中14架次逾越中線及進入西南空域，執行戰備警巡；共艦9艘次。

蔡英文今日針對中國軍演發表影片講話，全文如下：

身為總統，我代表國家走向世界，無論出訪友邦、過境美國，和國際友人交流，不只是行之有年，更是台灣人民的共同期待。然而，中國卻藉此發動軍事演習，造成台灣海峽與區域的不穩定，這不是一個區域內大國的負責任態度。

在此，我要感謝全體國軍和海巡同仁，在這段期間，憑著高度的專業和使命感，沉著冷靜地守護我們的領海、領空，大家都辛苦了！謝謝你們。

而國安團隊即時地與各方保持最好的聯繫，縝密地掌握、研判情勢，和國軍一體，攜手守護我們的國家安全，也非常辛勞。

這段時間，有些人或許是刻意誤導，或許是對國安系統運作不夠熟悉，而散播一些不正確的資訊。

我要強調，在面對各項侵擾行動，或者面對認知操作，國軍與國安團隊都充分合作，即時協力，讓各項國家安全的工作都能確實到位。堅守崗位的各級指揮官，若有必要，則隨時透過保密視訊溝通討論。

這段時間的各項軍事應處，我也充分授權國防部長依照軍事專業應對，部長也隨時向我報告。

此時此刻，軍民一體、團結一致，不受錯假訊息誤導，共同守護民主台灣，是首要之務。

雖然中國的軍演告一段落，國軍和國安團隊仍會持續堅守崗位，捍衛國家。請各位國人放心，也請再一次為第一線堅守崗位、守護我們家園的國軍加油。