影響自然環境！台灣學者：灌溉水、沙灘到海洋都有塑膠微粒　呼籲建立監測標準

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣監測微塑膠的學者昨(11)日出席台灣科技媒體中心時示警，從陸地上的灌溉水、沙灘、河口到海洋都有塑膠微粒，氣候的乾濕季節與人口密度都會影響塑膠微粒的分佈，呼籲建立一致的監測標準，了解塑膠微粒分佈的熱點、現況與趨勢，才能制定有效的減量策略。

中原大學環境工程學系助理教授江政傑表示，石門大圳是過去桃園地區最大的灌溉系統，流經地區廣泛且土地使用方式很多元，研究團隊在此區域六個採樣地點包含上、中、下游的灌溉水，發現平均每公升的灌溉水有1.88-141個塑膠微粒，以白色或透明的纖維居多。他推測，灌溉水中塑膠微粒以纖維為主是因為與流經都會區人口密度較高的地方有關。

江政傑說，梅雨季節5月、年末10至11月有較強降雨時，灌溉水中塑膠微粒濃度較其他月份來得高，代表氣候與乾濕季節會影響塑膠微粒的分佈。此外江政傑指出，研究結果發現桃園地區石門大圳的灌溉渠道中，有側向水道引入其他水流，會導致灌溉渠道塑膠微粒濃度增加；而有截流溝渠分配水流至其他地方，則會讓塑膠微粒濃度下降。

江政傑表示，塑膠微粒在環境中會一直流動，從源頭到匯集處不斷的循環，與新興污染物相同，未來除了水的塑膠微粒，空氣中的塑膠微粒、吸附其他污染物也是重要的研究方向。

國立海洋生物博物館副館長陳德豪說明其研究，2017年6月到11月，恆春半島的8個沙灘，有一半是遊客容易到達的沙灘，遊客數多，另一半則較少遊客，研究取得沙子樣本之後，分離並過濾出塑膠微粒，不計入沙灘上的大型塑膠垃圾。

陳德豪表示，他們發現恆春半島沙灘中平均每公斤的沙含有200個塑膠微粒，最大宗的就跟江政傑研究灌溉水的結果類似，也是白色纖維，其他則有碎片、薄膜、塑膠原料、保麗龍球碎片等，在八個沙灘沒有看到季節性的塑膠微粒變化或是差異，但是不論乾、濕季，都發現塑膠微粒濃度高的沙灘與遊客活動有關。

陳德豪表示，研究中看到表面看起來乾淨、有定期清潔的白砂跟南灣的沙灘，塑膠微粒的密度卻顯著高於其他沙灘，這也代表塑膠微粒不易被人為活動所清理。陳德豪認為塑膠微粒的狀態就是反映人類的生活樣貌，目前要全面禁用塑膠有難度，但塑膠微粒進入環境中就很難回收，需要從源頭控管與攔截。

國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所助理教授許瑞峯的研究團隊，調查河口與海洋的塑膠微粒濃度。許瑞峯說明河口微塑膠的調查發現，台灣河口的塑膠微粒濃度範圍約為每立方公尺0-1.8個之間。

許瑞峯提醒雖然有在不同年度且同個採樣點進行調查，但河川出海口的污染物累積和傳輸常受河川的流量、潮汐的變化和降雨的強度所控制，每年僅在一個樣點採樣一次，會難以推斷整年河口塑膠微粒的濃度趨勢。

許瑞峯以宜蘭、花蓮、台東三地的海洋各設一條調查線延伸至黑潮，研究發現宜蘭外海是一個重要的高濃度塑膠微粒熱點，許瑞峯解釋這主要是受到海流的影響，從海洋流場圖可以看到濃度最高的地方，剛好是海流的交會滯留點，導致塑膠微粒在這些地方累積。

許瑞峯也提到，他們研究看到黑潮中也有塑膠微粒，是令人驚訝的發現。原因是黑潮的流速快且是被預期較為原始的洋流，也支持著西北太平洋許多生物及生態系統功能，因此普遍認為黑潮是「乾淨」的洋流，但也看到塑膠微粒，顯示塑膠微粒已無所不在。

除了河口與海洋的監測，許瑞峯提到由於微塑膠的粒徑小，容易傳輸，現在也發現在海洋中，浮游動植物的殘骸和浮游動物排遺易黏附許多塑膠微粒後，形成海洋塑膠雪花，會沈降至海底，進入生物的攝食循環。許瑞峯也說，海洋塑膠雪花除了往下沉降，海水表層的泡泡可能會被浪彈至大氣，塑膠微粒也可能因此重新進入大氣循環。

最後，許瑞峯呼籲，台灣應儘速建立一致的監測方式與標準，透過長期的調查與追蹤，釐清塑膠微粒分佈熱點、了解台灣附近塑膠微粒的主要傳輸方式，才可能進一步制定可行的策略，減少環境中的塑膠微粒。