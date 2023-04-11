中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）總統蔡英文會晤美國眾院議長麥卡錫，激起中共報復環台軍演，我軍也釋出了不畏戰的各種影像，其中IDF經國號戰機飛官的手臂，意外成了焦點，上頭的「台灣黑熊痛扁小熊維尼」臂章，已賣到缺貨。

爆紅的圓形繡章，是本土廠商「鐵鳥迷航空文創館」（Wings Fan Goods Shop）出產，共有藍紅底兩款。上頭是一隻台灣黑熊，手持中華民國國旗，一拳痛毆手持五星球的小熊維尼，配上「Scramble」（緊急升空）字樣。藍底上方寫著Fight for Freedom（為自由而戰），紅底則是We Are Open 24/7（全天候待命）。

IDF飛官配戴的是紅底，在檢視戰機狀況時，被軍聞社攝影記者捕捉了下來，照片一出，網友一片激昂。路透報導，設計臂章的業者Alec Hsu表示，去年就推出了這商品，意在激勵士氣，是於6日曝光後，訂單才如雪片般湧入。

販售的露天平台上寫著：

庫存不足，請工廠下單，5月初到貨

感謝大家支持國軍

Scramble熊熊章

西南空域老共每天來一直來

真想貫一拳！

每週七天、每天24小時

我們全天候等著收拾你！

台灣空軍透露，雖不「特別鼓勵」飛行員配戴臂章，但對任何能鼓舞士氣的行為，都持開放態度。台灣駐美代表處官方推特（Taiwan in the US），昨日也推文支持，「要去哪買！肯定大賣！」



台灣IDF戰機飛官配戴黑熊揍維尼臂章（圖／軍聞社）