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中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨

台灣空軍：對任何能激勵士氣的行為都持開放態度

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/11 12:22
台灣產黑熊揍維尼臂章（圖／鐵鳥迷航空文創館）

台灣產黑熊揍維尼臂章（圖／鐵鳥迷航空文創館）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）總統蔡英文會晤美國眾院議長麥卡錫，激起中共報復環台軍演，我軍也釋出了不畏戰的各種影像，其中IDF經國號戰機飛官的手臂，意外成了焦點，上頭的「台灣黑熊痛扁小熊維尼」臂章，已賣到缺貨。

爆紅的圓形繡章，是本土廠商「鐵鳥迷航空文創館」（Wings Fan Goods Shop）出產，共有藍紅底兩款。上頭是一隻台灣黑熊，手持中華民國國旗，一拳痛毆手持五星球的小熊維尼，配上「Scramble」（緊急升空）字樣。藍底上方寫著Fight for Freedom（為自由而戰），紅底則是We Are Open 24/7（全天候待命）。

IDF飛官配戴的是紅底，在檢視戰機狀況時，被軍聞社攝影記者捕捉了下來，照片一出，網友一片激昂。路透報導，設計臂章的業者Alec Hsu表示，去年就推出了這商品，意在激勵士氣，是於6日曝光後，訂單才如雪片般湧入。

販售的露天平台上寫著：

庫存不足，請工廠下單，5月初到貨
感謝大家支持國軍
Scramble熊熊章
西南空域老共每天來一直來
真想貫一拳！
每週七天、每天24小時
我們全天候等著收拾你！

台灣空軍透露，雖不「特別鼓勵」飛行員配戴臂章，但對任何能鼓舞士氣的行為，都持開放態度。台灣駐美代表處官方推特（Taiwan in the US），昨日也推文支持，「要去哪買！肯定大賣！」

中共環台軍演 台灣戰機飛官臂章爆紅「黑熊揍小熊維尼」賣到缺貨
台灣IDF戰機飛官配戴黑熊揍維尼臂章（圖／軍聞社）
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