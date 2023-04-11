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台灣爆缺藥潮　衛福部今成立「藥品供應通報處理中心」 每兩週公布最新資訊

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/11 12:20
藥品短缺已是全世界皆會面臨的議題，衛福部今（11）日成立「藥品供應通報處理中心」。（圖/pixabay）

藥品短缺已是全世界皆會面臨的議題，衛福部今（11）日成立「藥品供應通報處理中心」。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）藥品短缺已是全世界皆會面臨的議題，衛福部今（11）日成立「藥品供應通報處理中心」，將針對藥品短缺事件，進行整體性的預防及應對，由衛福部長薛瑞元擔任召集人，次長王必勝擔任副召急人。

薛瑞元說，「藥品供應通報處理中心」管理平台涵蓋涵蓋西藥、中藥、罕見疾病藥品、兒童困難取得藥品、公費疫苗及傳染病用藥等供應，並整合五類用藥平台，包括食藥署「西藥供應資訊平台」、中醫藥司「中藥供應資訊平台」、醫事司「兒童困難取得之臨床必要藥品及醫材管理資訊系統」、國民健康署「罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心」及疾病管制署「公費疫苗及傳染病用藥之供應」，更加全面管理各類藥品之穩定供應。

食藥署長吳秀梅表示，西藥部分，食藥署已於112年3月24日發文請相關公協會轉知會員，並請醫療機構及藥局等，針對目前仍短缺的個別廠牌藥品重新進行通報。

另外，請藥品輸入業者至少每月與國外藥品供應商聯繫，確認藥品於6個月內的輸入時程及數量，請國產業者至少每月要確認生產藥品原物料於6個月內的庫存及到貨時程；並皆需妥善評估藥品庫存及國內臨床需求，必要時增加藥品輸入數量或儲備原物料，若6個月內藥品有不足供應之虞時，需儘速至平台通報，食藥署未來將定期公布前兩週通報案件的辦理情形。

中藥部分，衛福部中醫藥司已初步建置「中藥供應資訊平台」完竣，並於昨（10）日函知中醫藥相關團體，即日起至18日進行該平台上線作業，再視上線情形，滾動檢討並調整該平台通報及評估機制。

針對藥品因匯率或成本變動等因素，導致健保支付價格有不敷成本之事，健保署長石崇良表示，藥品許可證持有廠商可依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條及第35條規定，檢附成本分析等資料，向健保署提出重新核價之建議，健保署將儘速於3個月內重新核價。
缺藥潮
衛福部

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