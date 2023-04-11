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中共宣布軍演結束？我國防部：9艘次共艦仍在周邊活動　11日上午26架次共機續擾台灣　

另據港媒報導，中國國家主席習近平近日趁著南下會晤來訪的法國總統馬克宏之際，順道到了湛江視察，預料將會檢閱南海艦隊。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/11 14:28
中華民國海軍(圖)全天候綿密掌握台海周邊動態  (青年日報/國防部發言人) 

中華民國海軍(圖)全天候綿密掌握台海周邊動態  (青年日報/國防部發言人) 

更新時間:2023-04-11 14:28

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中共昨(10日) 宣布軍演結束，但仍持續擾台。國防部今天表示，自上午6時起至上午11時止，共偵獲共軍各型機26架次，其中14架次逾越中線及侵擾西南空域，執行戰備警巡；另有共艦9艘次持續在周邊活動。

中共解放軍東部戰區發言人施毅昨天傍晚宣布，東部戰區「圓滿完成」8日至10日舉行的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」各項任務，全面檢驗「實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力」。

國防部上午發布新聞稿表示，中共於上午編組軍機，分自北、中、南部逾越中線，自上午6時起至上午11時止，共計偵獲殲10、殲16及蘇愷30、空警200等各型機26架次，其中14架次逾越台灣海峽中線及進入西南空域，執行戰備警巡。

另外，也有共艦9艘次持續在台灣周邊海域活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控、應處。

中共宣布軍演結束？我國防部：9艘次共艦仍在周邊活動　11日上午26架次共機續擾台灣　

首次發稿:2023-04-11 14:16

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中共環台軍演昨(10日) 結束，國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天(11日) 上午6時止，偵獲共機91架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域54架次、共艦12艘次（目前尚有8艘在台灣附近海域），持續在台海周邊活動。

國防部發布新聞稿指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共解放軍東部戰區發言人施毅昨傍晚宣布，東部戰區「圓滿完成」8日至10日舉行的「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」各項任務，全面檢驗「實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力」。

根據空軍今天公布，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止的台海周邊空域活動示意圖，1架次TB-001無人機、8架次蘇愷30戰機、10架次殲10戰機、2架次殲11戰機、10架次殲16戰機、1架次BZK-005無人機、1架次空警200預警機、1架次運8反潛機、2架次轟6機、1架次運8遠干機、1架次空警500預警機、1架次運油20、15架次殲15戰機，逾越台海中線及侵擾西南、東南空域。

由於中共山東號航空母艦目前仍在西太平洋，根據公開資料，其殲15艦載機首度實施起降演練。學者分析，共軍此舉驗證海、空兵力多點齊發，不用飛彈就能封鎖台灣，嚴重威脅東部戰力保存。

中共宣布軍演結束？我國防部：9艘次共艦仍在周邊活動　11日上午26架次共機續擾台灣　

(上圖) 108咸陽艦屬於南海艦隊 (如下圖), 是所謂的「四大金剛」之一 (取自中國網路)

另據中央社來自香港的報導，中國國家主席習近平近日趁著南下會晤來訪的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之際，順道到了湛江視察，預料將會檢閱南海艦隊

星島日報今天(11日) 在報導中表示，習近平7日南下會晤馬克宏，其後前往湛江視察，陪同的有中共廣東省委書記黃坤明，政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇及中央政策研究室主任江金權。

文章表示，網上流傳的照片顯示，習近平視察了恆興集團，這是湛江一家大型農產品民營企業。

據指出，湛江位於中國南端的雷州半島，是廣東的農業大市；馬興瑞擔任廣東省長期間，提出「支持汕頭、湛江加快建設省域副中心城市」，以解決區域發展不協調的問題。

所謂省域副中心，指的是一省之內，距離省會城市較遠但綜合實力較周邊地區強、能帶動周邊地區發展的城市。

文章表示，習近平於2020年10月視察了汕頭，這次考察湛江，也是應有之義。

文章同時指出，南海艦隊鎮守中國南大門，是維護南海主權的主力，其總部位於湛江，習近平此次視察湛江，相信也將會檢閱南海艦隊

中共宣布軍演結束？我國防部：9艘次共艦仍在周邊活動　11日上午26架次共機續擾台灣　

(圖/取自中國網路)
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