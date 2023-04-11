超吸睛！自製內餡、客製化造型蛋糕　新北「Burp Studio飽嗝」獨特韓式「飽」卡龍讓你不忍吃下肚

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）隨著大家愈來愈注重節日的儀式感，普通蛋糕已經無法滿足需求，客製化蛋糕成為熱門首選，位在新北市林口的「Burp飽嗝」即以兼具質感外觀與講究口味的客製化蛋糕、韓式飽卡龍與美式軟餅乾等商品成功收服粉絲。

草莓飽卡龍。（圖／業者提供）

「Burp飽嗝」的老闆娘原本只是一個上班族，因緣際會下成為烘焙名店麵包學徒，在學習裝飾蛋糕的過程中，逐漸被造型蛋糕吸引，曾經瘋狂到白天在麵包店工作近10個小時，晚上再繼續做蛋糕到半夜。

雖然從設計構圖，再將人物一筆一筆畫上，不含前期與客人的溝通討論，一顆客製蛋糕就可能需要4個小時才能完成，遇到背景或人物線條較複雜時還得花上更多時間，但仍不減老闆娘與負責品牌視覺設計的妹妹開店的熱情。至於為何取名「Burp飽嗝」呢？就是希望能讓上門的客人都像「吃完飯打飽嗝」一樣地開心、滿足。

Burp飽嗝的客製蛋糕不僅可愛還非常生活化，從超可愛的小熊到令人會心一笑的巨大化啤酒，甚至是將朋友們的臉通通畫上去，而關鍵的造型奶油，依照不同需求必須以鮮奶油、特製減糖奶油霜或是奶油乳酪霜去製作，為此特別進口法國知名的愛樂薇動物性鮮奶油、奶香濃郁的日本十勝四葉奶霜，不僅讓外表充滿驚喜，口味上也能好吃、不膩口。

逼真的燒肉造型蛋糕。（圖／業者提供）

在內餡方面，飽嗝幾乎捨棄使用現成品，除了費時蒸製芋泥，還自製添加香草籽、口感接近烤布蕾的香濃布丁，此外，還選用具精品巧克力高級風味的比利時進口嘉麗寶巧克力，混合Oreo做成大小朋友都喜歡的巧克力慕斯。碰到情人節等特殊日子，也會推出期間限定口味，讓顧客在節慶時有新鮮選擇。

獨特的飽卡龍蛋糕，則是運用Burp飽嗝最擅長的多種元素組合，做成風味層次豐富的特色韓式「飽卡龍」，還有以台灣本產花生醬搭配麻糬的「花生什麼樹」、生巧克力搭配萊姆酒漬葡萄乾的大人系口味「萊姆舅舅」、手工熬煮紫米紅豆餡，放上麻糬大福增加口感的「大紅大紫熊」。

另有以黃金比例奶油乳酪，神還原闆娘在義大利期間最愛餐酒館的甜點「提拉米蘇」；「超級堡」甚至還放進煙燻美式臘腸，超搭的鹹甜滋味加上可愛的漢堡造型是Burp飽嗝的招牌商品。

夾入美式臘腸的鹹口味「超級堡」飽卡龍非常有特色。（圖／業者提供）