習慣在公共場合用USB充電嗎？美國FBI警告：恐遭植入病毒

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）現代人時常帶了一條充電線，就在外頭透過USB為手機充電，但這看似無害的舉動，可能會讓你被駭。美國聯邦調查局（FBI）上週在推特示警，最好少用公用USB插孔充電，以免行動裝置被植入惡意軟體。

FBI Denver 在6日的一篇貼文中，呼籲民眾避免在機場、飯店、購物中心使用免費充電站。不肖人士已能透過公共USB孔將病毒、監控軟體灌入行動裝置，最好自行攜帶USB線、充電器，透過電源插座充電，降低風險。

美媒Axios報導，這種juice jacking（充電陷阱）其實早有所聞，FBI並未說明是否最近曾偵獲相關案件，而是引述了2021年美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）的一篇警告文，再次給予大眾溫馨叮嚀。

FCC指出，被動過手腳的USB插槽，可能鎖住裝置，或將其中的個人資料、密碼等，直接傳輸給有心人士。有心人士取得帳密資訊後，便能從事不法，或將帳號資料售予犯罪集團。

據報導，這些年來，雖鮮少傳出這類資安事件，但若奸計得逞，不肖人士將能在受害者裝置為所欲為。此外，FBI指出，駭客也能透過公共Wi-Fi網絡駭入裝置，最好不要使用公共網路進行敏感交易。