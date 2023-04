習慣在公共場合用USB充電嗎？美國FBI警告：恐遭植入病毒

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)現代人時常帶了一條充電線,就在外頭透過USB為手機充電,但這看似無害的舉動,可能會讓你被駭。美國聯邦調查局(FBI)上週在推特示警,最好少用公用USB插孔充電,以免行動裝置被植入惡意軟體。

FBI Denver 在6日的一篇貼文中,呼籲民眾避免在機場、飯店、購物中心使用免費充電站。不肖人士已能透過公共USB孔將病毒、監控軟體灌入行動裝置,最好自行攜帶USB線、充電器,透過電源插座充電,降低風險。

美媒Axios報導,這種juice jacking(充電陷阱)其實早有所聞,FBI並未說明是否最近曾偵獲相關案件,而是引述了2021年美國聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission,FCC)的一篇警告文,再次給予大眾溫馨叮嚀。

FCC指出,被動過手腳的USB插槽,可能鎖住裝置,或將其中的個人資料、密碼等,直接傳輸給有心人士。有心人士取得帳密資訊後,便能從事不法,或將帳號資料售予犯罪集團。

據報導,這些年來,雖鮮少傳出這類資安事件,但若奸計得逞,不肖人士將能在受害者裝置為所欲為。此外,FBI指出,駭客也能透過公共Wi-Fi網絡駭入裝置,最好不要使用公共網路進行敏感交易。

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T