立法院第十屆第六會期評選結果出爐！公督盟肯定游錫堃拓展台灣國會外交空間

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）公民監督國會聯盟（Citizen Congress Watch）今(11)日在台北公布「立法院第十屆第六會期立委評鑑結果」並表示，共有21位優秀立委及4位立委待觀察，其中民進黨籍江永昌得到委員會優秀立委與特殊貢獻獎的雙重認證，游錫堃院長因在立法院長任內積極拓展台灣國會外交空間，將擇期頒獎肯定他的貢獻。

公督盟理事長曾建元表示，立法院第十屆第六會期共有57位委員繳交資訊揭露表，是自2016年第九屆立委換屆以來的新低紀錄，這種情況對民主政治的健康發展非常不利，民眾無從得知立委是否有兼職，也難以得知公費助理聘用、遊說登記等利益衝突相關資訊。雖然有半數的立委未主動公開資訊，但仍可自立法院網站開放資料中擷取相關紀錄並進行評鑑。

曾建元提醒，拒絕公開資訊，不只令民眾權益受損，也是立法委員的損失，有些國民黨籍立委在委員會中表現出色，但因為拒繳資料，民眾難以完整得知其問政足跡，也無法獲選優秀立委，甚為可惜。他並呼籲，未揭露資訊之立委（不含立法院正副院長），盡速補交資料，才符合世界民主陣營對國會透明問政的期待。

公督盟執行長張宏林表示，在立法院第十屆第六會期立委評鑑結果中，民進黨共有13位優秀立委；民眾黨共有3位優秀立委；時代力量黨有3位優秀立委；2位無黨籍優秀立委。在待觀察立委部分共有4位，分別是1位民進黨、2位國民黨籍，及1位無黨籍。

△圖片由公督盟提供。

民進黨籍江永昌得到委員會優秀立委與特殊貢獻獎之雙重認證，公督盟執行長張宏林表示，江永昌的特殊貢獻為「阻擋南勢溪越域引水至石門水庫」，在提案說明中清楚說明其與NGO、行政單位協調之過程，最終也成功阻擋越域引水工程，守護當地生態，江委員在司法法制委員會中也有突出的表現，十分難得。期待有更多委員善用中央民代職權，為多數公眾爭取重大利益。

落入待觀察名單的4位委員分別是，民進黨籍的余天委員，國民黨籍的陳雪生委員、廖國棟委員，還有無黨籍的高金素梅委員。公督盟綜觀4位委員的表現並指出，余天委員已經連續兩個會期（第十屆第五、六會期）未進行任何口頭質詢，惟其在法律提案之表現較上一會期有所進步；高金素梅委員在法律提案方面無所建樹，令人遺憾；陳雪生委員在委員會法律、預算審議時參與程度不足，質詢狀況亦不佳；廖國棟委員在院會、委員會的出席狀況有待改善，於法律提案方面也有很大的進步空間。

△立法院長游錫堃。(照片由中央社提供)

公督盟執行長張宏林也提及，游錫堃院長在立法院長任內積極拓展台灣國會外交空間，立院不只積極組團參訪各國，也邀請多國國會代表團來台交流，例如美國、捷克、北馬其頓、科索沃等多個民主國家議會的議員來台訪問，公督盟肯定他的貢獻，將另外擇期頒獎。由於游院長曾公開呼籲修正「立法院組織法」增設國際事務處，公督盟也呼籲立法院盡速修法，成立國際事務處，傳承歷屆委員外交經驗，才能讓台灣成為國際上的重要角色。

最後，第六會期是預算會期，又強碰地方選舉，國家預算審查仍舊延宕，無法在法定會期內通過，包含公務預算與附屬單位及國營事業預算都是如此。公督盟表示，就預算審議結果來看，已完成公務預算的三讀，但附屬預算仍遙遙無期，甚至有六個委員會來不及審議附屬預算。可以預見，若排審狀況不改，112年附屬單位預算將受到中央選舉進程的衝擊，甚至有可能到年底前都無法通過，形成預算未通過但政府附屬單位照常運行的怪象。

公督盟呼籲朝野政黨理性問政，不該長期杯葛施政報告，應理性問政，讓不同政策觀點有機會透過質詢方式形成共識，或取得更大的社會支持。