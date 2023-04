「馬克宏，你不代表歐洲」法國總統不欲歐洲介入台海衝突 多國議員轟姑息專制政權

(台灣英文新聞 / 知微 綜合報導)法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)接受習近平熱情款待後,稱歐洲不該捲入台海爭端,事件持續發酵,「對華政策跨國議會聯盟」(Inter-Parliamentary Alliance on China,IPAC)10日發出連署聲明,貶斥其論述,稱台灣人民的民主聲音,必須獲得尊重。

30多名來自德法等國的國會議員,明確表達了對馬克宏的失望。聲明指出,當北京加大南海軍演規模、持續支持俄國侵略烏克蘭之際,馬克宏竟稱「歐洲不應涉入不屬於我們的衝突」,此時對台灣冷漠以待,實是糟得不能再糟的時機。

議員表示,馬克宏此等不當言論,不僅漠視台灣在全球經濟的關鍵地位,更破壞了數十年來國際致力維繫台海和平的努力。「歷史對姑息專制政權者的嚴厲評判從不手軟,遺憾的是,馬克宏總統並未記取教訓。」

議員指出,世人當知,馬克宏的說法,與歐洲多國立法人士的想法嚴重脫節。IPAC成員堅信,任何欲單方面改變台海現況的意圖,都須加以制止,「台灣人民的民主聲音必須被尊重。」

「馬克宏總統,你不代表歐洲。」聲明措辭堅定,指IPAC將致力確保馬克宏的話語當真敲響了一記警鐘,民主政府必須竭其所能,讓中國在挑釁台灣一事上,從國際社會收到其應得的敵對回應。

馬克宏7日結束三天訪中行程,在返國專機上受訪時表示,歐洲不應隨美國起舞,不應淪為美國附庸。他強調,歐洲連烏克蘭危機都難解,甭談介入台海戰爭,若一味警告中國,反而會適得其反,加劇兩岸緊張。此言一出,國際譁然,批評聲浪不絕。

“Monsieur le Président, you do not speak for Europe.”



IPAC statement on the remarks of @EmmanuelMacron regarding Taiwan.



Rolling signatories below pic.twitter.com/v4S6GrNZs1