「馬克宏，你不代表歐洲」法國總統不欲歐洲介入台海衝突 多國議員轟姑息專制政權

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受習近平熱情款待後，稱歐洲不該捲入台海爭端，事件持續發酵，「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）10日發出連署聲明，貶斥其論述，稱台灣人民的民主聲音，必須獲得尊重。

30多名來自德法等國的國會議員，明確表達了對馬克宏的失望。聲明指出，當北京加大南海軍演規模、持續支持俄國侵略烏克蘭之際，馬克宏竟稱「歐洲不應涉入不屬於我們的衝突」，此時對台灣冷漠以待，實是糟得不能再糟的時機。

議員表示，馬克宏此等不當言論，不僅漠視台灣在全球經濟的關鍵地位，更破壞了數十年來國際致力維繫台海和平的努力。「歷史對姑息專制政權者的嚴厲評判從不手軟，遺憾的是，馬克宏總統並未記取教訓。」

議員指出，世人當知，馬克宏的說法，與歐洲多國立法人士的想法嚴重脫節。IPAC成員堅信，任何欲單方面改變台海現況的意圖，都須加以制止，「台灣人民的民主聲音必須被尊重。」

「馬克宏總統，你不代表歐洲。」聲明措辭堅定，指IPAC將致力確保馬克宏的話語當真敲響了一記警鐘，民主政府必須竭其所能，讓中國在挑釁台灣一事上，從國際社會收到其應得的敵對回應。

馬克宏7日結束三天訪中行程，在返國專機上受訪時表示，歐洲不應隨美國起舞，不應淪為美國附庸。他強調，歐洲連烏克蘭危機都難解，甭談介入台海戰爭，若一味警告中國，反而會適得其反，加劇兩岸緊張。此言一出，國際譁然，批評聲浪不絕。