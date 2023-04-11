延伸閱讀: 台灣獼猴吃櫻花屬正常行為 嘉義林管處: 若未騷擾遊客或搶食•就不驅趕

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）破百萬人次訂閱追蹤的YouTube頻道眼球中央電視台，在愚人節當天宣布6月起停止更新，讓不少粉絲以為只是開玩笑，不過4月9日晚間視網膜在Podcast頻道再次證實是真的，坦言經營7年來心很累。

以政治諷刺喜劇出名的「眼球中央電視台」自2015年8月開設，擁有121萬人次訂閱，總播放數超過2.7億次觀看，主持人視網膜、眼肉芽在4月1日丟出震撼消息，玩笑似地說「我們累了」，指出5月31日後頻道將停止更新。

(【新聞聯播】不錄了！眼球中央電視台6月1日起停止更新｜眼球中央電視台 超連結)

視網膜和節目製作人動眼神經9日上Podcast頻道百靈果News坦言，今年過年後就確定要解散，刻意選擇愚人節就是希望不讓粉絲覺得衝擊太大。

視網膜和動眼神經表示，7年多經營下來，感覺越來越疲憊，最初是抱持理想，想讓國家荒謬的地方被討論看見，但當從頻道壯大成公司，得商業化經營後，「不成長就只能衰退，必須投入更多資源，也必須賺更多錢」。

兩人坦言，管理公司行政事務逐漸占據大量創作時間。此外若要迎合演算法和部分網友偏好風格去製作影片，雖然流量會攀升，但也會開始彈性疲乏，視網膜說：

「大家會期待我們講什麼、對什麼事情講什麼方向，也是我覺得很煩躁的部分。」

視網膜提到，外界也常在他們身上貼上很多揣測立場標籤，例如「民進黨出資」、「中共同路人反串」等。但兩人強調不管哪個立場都會討論，選舉期間更沒收過任何候選人費用，「這樣會對不起觀眾，我們也不敢」。

根據維基百科，製作人「動眼神經」及主播「視網膜」曾指出：

(【新聞聯播】中華民國慶雙十 我大陸地區淪陷73年｜眼球中央電視台 超連結)

據悉此節目最初由「視網膜」（本名陳子見）擔任主播，「動眼神經」以及「臥蠶」、「瞳孔」、「虹膜」、「淚點」、「盲點」、「中央小窩」、「水晶體」、「麥粒腫」等人組成團隊成員，均以眼睛相關名詞做為暱稱而不使用本名，平均年齡24歲，團隊成員包含台灣人與中國人，成員遍布世界各地，有人甚至從來沒有見過面，是透過朋友介紹認識而加入，再以網路完成所有的討論和工作。2017年9月3日，主播視網膜接受《自由時報》專訪時表示，因朋友陸續畢業或就業，團隊只剩下4人。

女主播眼肉芽因個人影片中的主播扮相而在網路上被陳子見及其團隊所發掘，後於2019年10月加入眼球中央電視台。她的編輯功力及表演才能得到部份製片公司青睞，甚至獲邀參與電影製作、出演公益活動宣傳片等活動。

（眼球中央電視台 YouTube截圖)

細心的網友應該會發現，主持人字正腔圓報新聞的方式，以及女主播眼肉芽（英語名：Milia, 上圖）高聳且一絲不苟的半屏山髮型，和中國中央電視台主播們早年的風格如出一轍。而視網膜化身中國外交部發言人(下圖) ，表情動作也都入木三分。

（眼球中央電視台 YouTube截圖)

台灣中央社引述動眼神經（本名何姍蓉）說，近年網路氛圍改變，許多人容易擷取局部內容極端解讀、甚至互相攻擊，與他們想以嘲諷方式勾起大家關注時事、議題的初衷越走越遠，「這讓我們心很累」。

視網膜指出，在網路市場競爭越趨激烈下，他反而觀察到，由於傳統媒體仍有基礎入門門檻，相較起來發展性更持久。先前他就曾受邀擔任金鐘獎頒獎典禮主持，目前手上也有電視台節目主持，「對我來說（傳統媒體）還是很有吸引力的」。

眼球中央電視台將於5月7日舉辦最後一場實體活動，與粉絲道別，6月1日起相關社群平台也將停止更新，視網膜等成員個人社群仍會持續經營，不過他們也沒把話說死，「官方頻道哪一天手癢搞不好會更新」。

消息曝光後，不少網友都感到相當不捨，「我還以為是愚人節，結果是真的」、「謝謝眼球中央，我有因為你們的風格，變得可以輕鬆甚至笑著看待這些本來很令人不開心的議題」、「祝福眼球中央的所有人會有更好的發展，會想你們的」。

【新媒體困境】「眼球中央電視台」宣布停止更新 視網膜：我們累了

台灣獼猴吃櫻花屬正常行為 嘉義林管處: 若未騷擾遊客或搶食•就不驅趕