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【世界百大DJ席捲台灣】「電音男神」狂讚台灣人有水準　準備好到Ultra Taiwan被新歌轟炸嗎？

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 21:21
Armin van Buuren、Martin Garrix都將於2023 Ultra Taiwan 演出。（圖/UMF；擷取自Marti...

Armin van Buuren、Martin Garrix都將於2023 Ultra Taiwan 演出。（圖/UMF；擷取自Marti...

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 荷蘭世界百大DJ冠軍Martin Garrix將來台參加Ultra Taiwan，並於今（10）日告訴粉絲本週即將前往台灣行程。

距離Ultra Taiwan倒數7天，「國民老公」Martin Garrix今日在Instagram預告本週即將前往台灣，但在這之前他將於拉斯維加斯、阿姆斯特丹、伊比薩等地演出行程滿檔；Martin Garrix以《Animals》出道，2019年為歐洲國家盃官方音樂製作人，並發表2021年的官方代言歌曲，奪下2022年百大DJ冠軍寶座。

此次也將於Ultra Taiwan演出的「電音天神」，世界百大DJ第5名Armin van Buuren過去常在表演時高舉中華民國國旗，也在國慶日高調在Facebook慶祝雙十節快樂，睽違5年再來台灣表演，他奠定了2006年後Trance曲風基礎，五度蟬聯世界百大DJ榜首，是世界最大電音公司Armada的共同創辦人。

Armin van Buuren近日受訪表示，「台灣是亞洲巡迴最好的一站，台灣粉絲很有文化水準、非常熱情。等待已久的Ultra Taiwan終於來了，我能想像他們一定是非常興奮，我準備了全新的表演曲目組合，當中有很多首新歌要帶給他們，我等不及見到台灣粉絲了，我這些年來已經去過好幾次台灣，台灣是我在亞洲最重視的地方。」

近期Ultra Taiwan相繼在各大頂級夜店IKON Taipei、WAVE Taipei、Drunk Play爛醉不累、AI Taipei以及香港BOOMRANG舉辦官方暖身派對（Pre-Party），每場次吸引上百名樂迷來參加，其中有不少樂迷攜帶Ultra Music Fesitval品牌標誌的大「U」周邊商品到場狂歡，準備迎接Ultra Taiwan的到來，而Ultra Taiwan今年亦推出全新官方周邊商品，值得樂迷購買收藏。
世界百大DJ
Ultra Taiwan
Martin Garrix

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更新時間 : 2023-04-10 23:35 GMT+08:00

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