【電音迷必朝聖】Ultra台灣重磅回歸首度升級四大舞台　世界百大DJ冠軍「國民老公」壓軸登場

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Ultra Taiwan今（10日）公布完整表演陣容，將在4月16日台北市大佳河濱公園重磅回歸。
首度升級4大舞台
Ultra Taiwan主舞台視覺模擬圖，按照美國邁阿密Ultra Music Festival舞台設計，在台灣原汁原味呈現。（圖／UMF提供）
Ultra Taiwan從卡司陣容安排到舞台、視覺、燈光、煙霧、煙火皆由美國UMF總部親自設計把關，將世界一流的聲光饗宴原汁原味搬來台灣，今年升級4大舞台，多達32位表演者、29場演出節目，也是今年上半年東亞唯一舉辦Ultra Worldwide的國家，預計吸引來自世界各地超過28個國家的樂迷來台朝聖。
除了表演節目以外，現場還有安排美食、酒吧品牌進駐，更有藝術家為此次來台表演的DJ創作的錄像藝術作品以及藝術裝置讓樂迷拍照，全方位照護到各種感官體驗。
人氣特色舞台演出名單
Ultra Taiwan 2023 完整表演陣容。（圖／UMF提供）
舞台「RESISTANCE」主打Underground Techno及House等地下曲風，集結「荷蘭電音王子」Joris Voorn、「丹麥鐵將」Kölsch、「巴西女鐵將」ANNA、「澳洲女鐵將」Juliet Fox、「巴西超人氣新秀」Ｗehbba等實力派DJ來台表演；「UMF Radio Stage」音樂風格較多變化，Trance、Dubstep、Techno、DeepHouse，以往是在線上廣播節目播出，現在直接把實體舞台搬來台灣登場，而「Ultra Park Stage」則是將台灣音樂、時尚、藝術和表演傳遞給從世界各地來到台灣朝聖的外國樂迷。
四位百大DJ齊聚、Martin Garrix壓軸登場
馬汀蓋瑞克斯即將在Ultra Taiwan壓軸演出，圖為上個月於邁阿密Ultra Music Festival表演照片。（圖／UMF提供）
主舞台「Ultra Main Stage」由「國民老公」世界百大DJ冠軍Martin Garrix壓軸表演領軍，與「電音天神」世界百大DJ第5名Armin van Buuren以及「電音界高富帥」世界百大DJ第6名Afrojack以及「電音V怪客」世界百大DJ第30名Nicky Romero登台表演，還有「德國EDM未來之星」Topic、「浩室最火紅的製作人」Chico Rose、「Ultra Miami 御用駐場DJ」MYKRIS以及「來自巴西的電音超新星」Kenny Musik連番上陣，點燃現場火熱氛圍征服全場。
哪裡購票？
（圖／UMF提供）
票券現正熱賣中，早鳥GA票即將售罄，詳情請上Ultra Taiwan官方網站，也可在Facebook、Instagram加入Ultra Taiwan官方粉絲團查詢最新資訊。