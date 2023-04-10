【電音迷必朝聖】Ultra台灣重磅回歸首度升級四大舞台　世界百大DJ冠軍「國民老公」壓軸登場

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)Ultra Taiwan今（10日）公布完整表演陣容，將在4月16日台北市大佳河濱公園重磅回歸。

首度升級4大舞台



Ultra Taiwan主舞台視覺模擬圖，按照美國邁阿密Ultra Music Festival舞台設計，在台灣原汁原味呈現。（圖／UMF提供）

Ultra Taiwan從卡司陣容安排到舞台、視覺、燈光、煙霧、 煙火皆由美國UMF總部親自設計把關， 將世界一流的聲光饗宴原汁原味搬來台灣，今年升級4大舞台，多達 32位表演者、29場演出節目，也是今年上半年東亞唯一舉辦Ul tra Worldwide的國家， 預計吸引來自世界各地超過28個國家的樂迷來台朝聖。

除了表演節目以外，現場還有安排美食、酒吧品牌進駐， 更有藝術家為此次來台表演的DJ創作的錄像藝術作品以及藝術裝置 讓樂迷拍照，全方位照護到各種感官體驗。

人氣特色舞台演出名單



Ultra Taiwan 2023 完整表演陣容。（圖／UMF提供）

舞台「RESISTANCE」 主打Underground Techno及House等地下曲風，集結「荷蘭電音王子」Joris Voorn、「丹麥鐵將」Kölsch、「 巴西女鐵將」ANNA、「澳洲女鐵將」Juliet Fox、「巴西超人氣新秀」Ｗehbba等實力派DJ來台表演； 「UMF Radio Stage」音樂風格較多變化，Trance、Dubstep、 Techno、DeepHouse，以往是在線上廣播節目播出， 現在直接把實體舞台搬來台灣登場，而「Ultra Park Stage」則是將台灣音樂、時尚、 藝術和表演傳遞給從世界各地來到台灣朝聖的外國樂迷。

四位百大DJ齊聚、Martin Garrix壓軸登場



馬汀蓋瑞克斯即將在Ultra Taiwan壓軸演出，圖為上個月於邁阿密Ultra Music Festival表演照片。（圖／UMF提供）

主舞台「Ultra Main Stage」由「國民老公」世界百大DJ冠軍Martin Garrix壓軸表演領軍，與「電音天神」 世界百大DJ第5名Armin van Buuren以及「電音界高富帥」世界百大DJ第6名Afrojack以及「電音V怪客」 世界百大DJ第30名Nicky Romero登台表演，還有「德國EDM未來之星」 Topic、「浩室最火紅的製作人」Chico Rose、「Ultra Miami 御用駐場DJ」MYKRIS以及「來自巴西的電音超新星」 Kenny Musik連番上陣，點燃現場火熱氛圍征服全場。

哪裡購票？



（圖／UMF提供）

票券現正熱賣中， 早鳥GA票即將售罄，詳情請上Ultra Taiwan官方網站，也可在Facebook、Instagram加入Ult ra Taiwan官方粉絲團查詢最新資訊。