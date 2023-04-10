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道歉了！達賴喇嘛要小男孩「吸他舌頭」影片瘋傳　西藏傳統文化「吐舌禮」還是侵犯兒童？

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 20:07
索吻影片遭瘋傳後，達賴喇嘛發布道歉聲明。（圖/Reuters）

索吻影片遭瘋傳後，達賴喇嘛發布道歉聲明。（圖/Reuters）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 宗教領袖達賴喇嘛於一段影片中親吻一名印度小男孩，之後伸出舌頭要求男孩吸他舌頭，該影片引起撻伐聲浪，達賴喇嘛發布道歉聲明。

綜合外媒報導，於今年2月的一場公開佛教活動上，一名印度男孩上前詢問是否可以擁抱達賴喇嘛，達賴喇嘛嘟起嘴抬起男孩下巴要親，只見男孩很快地把頭往後縮，但達賴喇嘛笑了一下和男孩頭靠頭，並用單手扶著男孩下巴，接著達賴喇嘛伸出舌頭要求男孩吸。

該影片至今（9）日已有一百萬人觀看並引起全球關注，達賴喇嘛隨後發表道歉聲明，不只向小男孩及其家人，還有世界各地可能因此受傷的人們。「達賴喇嘛時常跟身邊的人開玩笑，就算在公共場合或媒體面前也不太避諱。他對該事件感到很後悔。」

傳統西藏文化中「吐舌禮」是表達友好和尊重的行為，但總部位於德里的「HAQ兒童權利組織」譴責所有侵犯兒童權利的行為，並在聲明中強調，「有新聞提到西藏文化中有吐舌頭的行為，但這段影片顯然與任何文化表現無關；就算真的是文化表現，那也是令人無法接受的。」

「吐舌禮」源自９世紀一位殘忍滅佛的皇帝朗達瑪，據傳是牛魔王轉世，長著牛角與黑舌頭性格暴戾，為了證明自己不是朗達瑪轉世，相信輪迴的藏人見面時，會脫帽及伸舌頭，之後逐漸演變成對別人最高的尊重禮儀。

(影/Twitter使用者Joost Broekers)

達賴喇嘛道歉了。(Dalai Lama Twitter)
達賴喇嘛
宗教領袖
西藏
兒童

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