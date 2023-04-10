為何台灣人應該要關心索羅門群島前省長「蘇達尼」赴美國演講 ？

（台灣英文新聞／ 楊琇羽 綜合報導〕索羅門群島馬萊塔省（Malaita）日前因「力抗中國影響力」而遭罷黜的省長蘇達尼（Daniel Suidani）訪美行一度遇到阻礙；這個被美國前情報軍官稱堪比「重演台灣已故總統李登輝康乃爾之行」的事件，上周在美國給了綠燈後暫落幕，但為何台灣人應該要關心這起事件 ？

索羅門群島馬萊塔省議會2月初通過不信任投票，罷黜2019年以來擔任該省省長的蘇達尼。蘇達尼一向反對索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與作為威權國家的中國交好，支持與民主台灣保持友好關係。2019年台索斷交時，蘇達尼甚至起草一份聲明，譴責蘇嘉瓦瑞轉向外交承認中國，當時蘇達尼也試圖透過馬萊塔省立法反制不斷擴大的中國影響力，試圖限縮共產黨支持的中國企業在該省經營。當時外界就質疑蘇達尼的罷黜和北京及總理蘇嘉瓦瑞脫離不了干係。

自由報導指出，蘇嘉瓦瑞2019年與台灣斷交轉與中國建交，當時馬萊塔省居民就曾爆發示威抗議。近年，蘇嘉瓦瑞政府強化與中國的關係，2022年4月甚至還與中國簽署安全協議。澳洲智庫洛伊國際政策研究所 （Lowy Institute）研究員表示，「有人猜測，蘇嘉瓦瑞在背後資助了這些針對蘇達尼的不信任投票，並得到了中國資金的支持。」

目前為台灣學人、美國國防軍事專家暨退役美國空軍外交官萊拉睿中校（Guermantes Lailari）近日撰文，指長期友台的蘇達尼，第一次申請入美演講的簽證遭國務院拒絕，蘇達尼不氣餒再度申請入美，堅持不懈的精神獲美國跨黨派的支持，終於在上周美國發簽給蘇達尼，讓他能如願登上民主國度進行演說，分享他第一線力抗中國影響力的經驗。

萊拉睿中校撰文，望台灣民眾關注這個台灣前邦交國內，迄今仍有一股力量支持著台灣，不願意向中國磕頭，不懼中國恫嚇，令中共欲除之而後快。萊拉睿中校回憶，1995年台灣民主先生李登輝當時計劃訪美在母校康乃爾大學進行演說，一開始，當時的柯林頓政府也一度懼怕中國反應而有所遲疑不願發出簽證，但所幸在當時國會施壓下，柯林頓政府讓步，成就李登輝的訪美行。

索羅門群島是君主立憲制大英國協王國，1978年脫離英國殖民獨立，而有逾16萬人口的馬萊塔省，占該國人口約四分之一，是索羅門群島人口最大且最繁榮的省份。

2019年，蘇達尼公開反對總理轉向外交承認中國，更反對政府讓中國在當地駐軍及執法人員。馬萊塔省議會，在中國強力金錢攻勢收買下，在今年通對對蘇達尼的不信任投票，將他立即解職。

但失去公職的蘇達尼並不寂寞，美國一間非政府機構今年初邀請蘇達尼赴美參加論壇，與其它思想領袖交換意見，並赴紐約參加聯合國的一場原民議題的活動，也有其它非政府機構邀請他四月來美國演講。種種邀請，讓索羅門群島政府顧忌萬分，擔心蘇達尼到美國的公開活動，會引起外界注意到中國和蘇嘉瓦瑞之間過份親密的合作關係，包括可能的貪瀆。因此，索羅門群島透過阻礙美軍進入該國水域的作法，企圖逼美國不放行蘇達尼入境。

除了關注和支持蘇達尼，萊拉睿中校引用美國路易斯安納州參議員甘迺迪的話提醒世人，指中共無論如何包裝自己，它的骨子裹還是採行專制的擴張主義者，他們種種在海外的作為，無非都在對民主政治進行破壞，讓中共政權四處操弄顛覆以遂其願，因此有要所認知及警覺，如注意其認知作戰，及早作為並阻止。

萊拉睿中校也向美國喊話，讓蘇達尼在美國能暢所欲言，分享他在他國家的遭遇，讓美國人民有所警覺。