Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

為何台灣人應該要關心索羅門群島前省長「蘇達尼」赴美國演講 ？

萊拉睿中校也向美國喊話，讓蘇達尼在美國能暢所欲言，分享他在他國家的遭遇，讓美國人民有所警覺。

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 18:12
蘇達尼(Facebook, Daniel Suidani photo)

蘇達尼(Facebook, Daniel Suidani photo)

（台灣英文新聞／ 楊琇羽 綜合報導〕索羅門群島馬萊塔省（Malaita）日前因「力抗中國影響力」而遭罷黜的省長蘇達尼（Daniel Suidani）訪美行一度遇到阻礙；這個被美國前情報軍官稱堪比「重演台灣已故總統李登輝康乃爾之行」的事件，上周在美國給了綠燈後暫落幕，但為何台灣人應該要關心這起事件 ？

索羅門群島馬萊塔省議會2月初通過不信任投票，罷黜2019年以來擔任該省省長的蘇達尼。蘇達尼一向反對索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與作為威權國家的中國交好，支持與民主台灣保持友好關係。2019年台索斷交時，蘇達尼甚至起草一份聲明，譴責蘇嘉瓦瑞轉向外交承認中國，當時蘇達尼也試圖透過馬萊塔省立法反制不斷擴大的中國影響力，試圖限縮共產黨支持的中國企業在該省經營。當時外界就質疑蘇達尼的罷黜和北京及總理蘇嘉瓦瑞脫離不了干係。

自由報導指出，蘇嘉瓦瑞2019年與台灣斷交轉與中國建交，當時馬萊塔省居民就曾爆發示威抗議。近年，蘇嘉瓦瑞政府強化與中國的關係，2022年4月甚至還與中國簽署安全協議。澳洲智庫洛伊國際政策研究所 （Lowy Institute）研究員表示，「有人猜測，蘇嘉瓦瑞在背後資助了這些針對蘇達尼的不信任投票，並得到了中國資金的支持。」

目前為台灣學人、美國國防軍事專家暨退役美國空軍外交官萊拉睿中校（Guermantes Lailari）近日撰文，指長期友台的蘇達尼，第一次申請入美演講的簽證遭國務院拒絕，蘇達尼不氣餒再度申請入美，堅持不懈的精神獲美國跨黨派的支持，終於在上周美國發簽給蘇達尼，讓他能如願登上民主國度進行演說，分享他第一線力抗中國影響力的經驗。

萊拉睿中校撰文，望台灣民眾關注這個台灣前邦交國內，迄今仍有一股力量支持著台灣，不願意向中國磕頭，不懼中國恫嚇，令中共欲除之而後快。萊拉睿中校回憶，1995年台灣民主先生李登輝當時計劃訪美在母校康乃爾大學進行演說，一開始，當時的柯林頓政府也一度懼怕中國反應而有所遲疑不願發出簽證，但所幸在當時國會施壓下，柯林頓政府讓步，成就李登輝的訪美行。

索羅門群島是君主立憲制大英國協王國，1978年脫離英國殖民獨立，而有逾16萬人口的馬萊塔省，占該國人口約四分之一，是索羅門群島人口最大且最繁榮的省份。

2019年，蘇達尼公開反對總理轉向外交承認中國，更反對政府讓中國在當地駐軍及執法人員。馬萊塔省議會，在中國強力金錢攻勢收買下，在今年通對對蘇達尼的不信任投票，將他立即解職。

但失去公職的蘇達尼並不寂寞，美國一間非政府機構今年初邀請蘇達尼赴美參加論壇，與其它思想領袖交換意見，並赴紐約參加聯合國的一場原民議題的活動，也有其它非政府機構邀請他四月來美國演講。種種邀請，讓索羅門群島政府顧忌萬分，擔心蘇達尼到美國的公開活動，會引起外界注意到中國和蘇嘉瓦瑞之間過份親密的合作關係，包括可能的貪瀆。因此，索羅門群島透過阻礙美軍進入該國水域的作法，企圖逼美國不放行蘇達尼入境。

除了關注和支持蘇達尼，萊拉睿中校引用美國路易斯安納州參議員甘迺迪的話提醒世人，指中共無論如何包裝自己，它的骨子裹還是採行專制的擴張主義者，他們種種在海外的作為，無非都在對民主政治進行破壞，讓中共政權四處操弄顛覆以遂其願，因此有要所認知及警覺，如注意其認知作戰，及早作為並阻止。

萊拉睿中校也向美國喊話，讓蘇達尼在美國能暢所欲言，分享他在他國家的遭遇，讓美國人民有所警覺。
索羅門群島
中共影響力
蘇達尼

相關新聞

中國金援控制政治領導層 索羅門群島恐成北京傀儡
中國金援控制政治領導層 索羅門群島恐成北京傀儡
2022/03/31 16:57
與中國交好踩紅線 索羅門總理稱外界批評「太污辱人」
與中國交好踩紅線 索羅門總理稱外界批評「太污辱人」
2022/03/29 14:38
中共說謊成性又搶功 吳釗燮：乾脆說月亮屬於中國
中共說謊成性又搶功 吳釗燮：乾脆說月亮屬於中國
2022/03/26 14:54
台灣前友邦索羅門擬讓中國軍力進駐 澳洲紐西蘭愕然
台灣前友邦索羅門擬讓中國軍力進駐 澳洲紐西蘭愕然
2022/03/25 16:50
都是台灣的錯？ 索羅門總理甩鍋 「台灣代理人」煽動暴亂
都是台灣的錯？ 索羅門總理甩鍋 「台灣代理人」煽動暴亂
2021/12/06 20:06

更新時間 : 2023-04-10 18:55 GMT+08:00

最受歡迎

肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩
差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！