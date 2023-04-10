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國防部：中共持續軍演 台灣愛國者飛彈部隊待命•戰機持續戰備巡弋

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）在北京舉行環台軍演的同時，美國海軍飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）今天(10日) 駛近中國控制下南海最重要的人工島之一美濟礁（Mischief Reef），執行自由航行任務。

On April 10, the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Milius (DDG 69) asserted navigational rights and freedoms in the South China Sea near the Spratly Islands, consistent with international law.



Read more: https://t.co/BcOAXsufuO pic.twitter.com/PNyja70Vbv — 7th Fleet (@US7thFleet) April 10, 2023

路透報導，美國海軍第七艦隊（U.S. Navy's 7th Fleet）表示，米利厄斯號在南沙群島（Spratly Islands）美濟礁12海里內從事「正常行動」。美濟礁原本在滿潮時會沒入海中，但中國已在當地建設機場和其他設施。

第七艦隊在聲明中表示：「根據國際習慣法…諸如美濟礁等地物在自然形成的狀態下，滿潮時會被淹沒，無權擁有領海。」

「在美濟礁的填海造陸行動，以及其上興建的設施與構造物，不會改變國際法下的這種定性。」

台灣中央社報導，中國人民解放軍南部戰區則表示，美艦未經中國政府批准，「非法」闖入美濟礁鄰近海域，南部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

(圖/中國網路)

美濟礁位於菲律賓巴拉旺島（Palawan Island）西方。

美軍第七艦隊表示，米利厄斯號在結束行動後，離開這處被中國「過度主張權利的區域」("excessive claim area")，繼續在南海航行。

中國和美國上個月即曾因為米利厄斯號的行動產生爭端，中國表示，米利厄斯號非法闖入中國西沙群島（Paracel Islands）領海。

中國持續環台灣軍演 美國驅逐艦駛入南沙美濟礁12海里內