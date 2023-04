中國持續環台灣軍演　美國驅逐艦駛入南沙美濟礁12海里內

延伸閱讀: 【台灣黑熊痛扁小熊維尼】IDF飛官待命攔截共機 臂章宣示守護台海決心

國防部:中共持續軍演 台灣愛國者飛彈部隊待命•戰機持續戰備巡弋

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)在北京舉行環台軍演的同時,美國海軍飛彈驅逐艦米利厄斯號(USS Milius)今天(10日) 駛近中國控制下南海最重要的人工島之一美濟礁(Mischief Reef),執行自由航行任務。

On April 10, the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Milius (DDG 69) asserted navigational rights and freedoms in the South China Sea near the Spratly Islands, consistent with international law.



