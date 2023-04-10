回饋社會發揮技職影響力！全國首創技職社會責任VSR　攜手6公民團體

新北市今（10）日由教育局長張明文攜手Skill s for U、及6大公民團體，共同簽署MOU，倡議「技職社會責任X技職 影響力」，培養技職學生關懷社會、與社會交流，再運用專業技能、 回饋社會、提升技職教育人文涵養層次，發揮永續影響力。

教育局長張明文表示，新北市發布全國首部「新北NO.1技職6. 0」技職教育政策白皮書，具體提出未來4年30個行動方案。 新增「人文美感」面向，創先倡議「技職社會責任(Vocatio nal Social Responsibility，簡稱VSR)」，這次與5% Design Action、島內散步、甘樂文創、格外農品、宜鼎教育基金會及 One-Forty等6大公民團體合作簽署MOU，推出「技‧續 ‧未來」系列活動，便是展現永續社會素養及人文美學。

「技‧續‧未來」系列活動將於今(2023)年5月正式開跑，含「 永續社會設計、永續在地旅行及永續關懷行動」三大主題。 各公民團體長期推動永續發展，這次將貢獻社會參與經驗， 將社會設計、農業問題、在地文化、移工議題、 長者服務等融入系列活動，透過課程設計， 帶領與議題相應的科系學生，用專業技術服務社會， 讓新北技職跳脫科技發展框架，培養更具溫度的技職人。

5% Design Action執行長楊振甫表示，團體藉由規劃社會設計課程， 開啟多元視角，實踐校園永續行動，將永續種子注入技職教育中， 讓人們看見「技職力X創新力」的可能性與影響力。

格外農品執行長游子昂也說，課程規劃將對準農業問題， 帶領農業類科的學生，探討農民種植作物背後社會問題，並了解CS R企業社會責任議題，由實務視角關心社會。

島內散步專案企總監張力堃表示，將培養孩子觀察及口語能力， 進而能針對校園在地文化發展導覽路線，讓教育變得更在地， 更有味道。甘樂文創專案設計總監黃偉峰分享， 預計安排學生參與職人工作坊，以鏡頭紀錄職人故事， 讓三峽的傳統技藝得以紀錄保存。透過體驗在地， 相信學習領域相近的技高學生，一定會深受啟發。

One-Forty品牌公關蘇欣儀說，團隊將以 8 年的移工教育經驗，讓學生了解移工文化、困難與挑戰， 並提出解決方案，一起為社會的發展做出貢獻。宜鼎教育基金會高級 專員詹雅如則說，宜鼎持續與新北學校合作，每年服務長者， 到住家做家電健檢，讓孩子與社區連結， 真正落實技職教育的永續性，未來也將繼續推動。

教育局表示，「技‧續‧未來」系列活動將於每個月推出1場次活動 ，相關報名資訊請查詢教育局官網， 鼓勵新北市公私立技高學生關注社會脈動，貢獻專業技能， 承擔社會責任，進而發揮影響力。

新北市今（10）日由教育局長張明文6大公民團體，共同簽署MOU，倡議技職社會責任X技職影響力」。(照片由新北市教育局提供)