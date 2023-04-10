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回饋社會發揮技職影響力！全國首創技職社會責任VSR　攜手6公民團體

By 台灣英文新聞
2023/04/10 17:15
新北市今（10）日由教育局長張明文6大公民團體，共同簽署MOU，倡議技職社會責任X技職影響力」。(照片由新北市教育局提供)

新北市今（10）日由教育局長張明文6大公民團體，共同簽署MOU，倡議技職社會責任X技職影響力」。(照片由新北市教育局提供)

新北市今（10）日由教育局長張明文攜手Skills for U、及6大公民團體，共同簽署MOU，倡議「技職社會責任X技職影響力」，培養技職學生關懷社會、與社會交流，再運用專業技能、回饋社會、提升技職教育人文涵養層次，發揮永續影響力。

教育局長張明文表示，新北市發布全國首部「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書，具體提出未來4年30個行動方案。新增「人文美感」面向，創先倡議「技職社會責任(Vocational Social Responsibility，簡稱VSR)」，這次與5% Design Action、島內散步、甘樂文創、格外農品、宜鼎教育基金會及One-Forty等6大公民團體合作簽署MOU，推出「技‧續‧未來」系列活動，便是展現永續社會素養及人文美學。

「技‧續‧未來」系列活動將於今(2023)年5月正式開跑，含「永續社會設計、永續在地旅行及永續關懷行動」三大主題。各公民團體長期推動永續發展，這次將貢獻社會參與經驗，將社會設計、農業問題、在地文化、移工議題、長者服務等融入系列活動，透過課程設計，帶領與議題相應的科系學生，用專業技術服務社會，讓新北技職跳脫科技發展框架，培養更具溫度的技職人。

5% Design Action執行長楊振甫表示，團體藉由規劃社會設計課程，開啟多元視角，實踐校園永續行動，將永續種子注入技職教育中，讓人們看見「技職力X創新力」的可能性與影響力。

格外農品執行長游子昂也說，課程規劃將對準農業問題，帶領農業類科的學生，探討農民種植作物背後社會問題，並了解CSR企業社會責任議題，由實務視角關心社會。

島內散步專案企總監張力堃表示，將培養孩子觀察及口語能力，進而能針對校園在地文化發展導覽路線，讓教育變得更在地，更有味道。甘樂文創專案設計總監黃偉峰分享，預計安排學生參與職人工作坊，以鏡頭紀錄職人故事，讓三峽的傳統技藝得以紀錄保存。透過體驗在地，相信學習領域相近的技高學生，一定會深受啟發。

One-Forty品牌公關蘇欣儀說，團隊將以 8 年的移工教育經驗，讓學生了解移工文化、困難與挑戰，並提出解決方案，一起為社會的發展做出貢獻。宜鼎教育基金會高級專員詹雅如則說，宜鼎持續與新北學校合作，每年服務長者，到住家做家電健檢，讓孩子與社區連結，真正落實技職教育的永續性，未來也將繼續推動。

教育局表示，「技‧續‧未來」系列活動將於每個月推出1場次活動，相關報名資訊請查詢教育局官網鼓勵新北市公私立技高學生關注社會脈動，貢獻專業技能，承擔社會責任，進而發揮影響力。

回饋社會發揮技職影響力！全國首創技職社會責任VSR　攜手6公民團體

新北市今（10）日由教育局長張明文6大公民團體，共同簽署MOU，倡議技職社會責任X技職影響力」。(照片由新北市教育局提供)

更新時間 : 2023-04-10 18:54 GMT+08:00

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