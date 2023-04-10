業界首創！富邦產險推「E指保」服務　行動裝置即可投保、申請理賠

為提供民眾更便利的服務，富邦產險與臺灣網路認證公司（ 下稱臺網）之TWID身分識別中心合作， 打造全新型態服務富邦產險「E指保」， 更獲主管機關核准成為首家試辦「結合MID驗證之電子方式簽署要 保書及理賠申請書」業務的產險業者， 客戶只要透過行動裝置，以行動身分識別(MID)等身分驗證機制 ，即可完成投保及理賠申請，全程數位化， 大幅降低紙本作業與等待時間，提供更安全便利， 且有效率的多元保險服務。

富邦產險表示，這次主管機關核准試辦的「E指保」 財產保險業務是以自然人投保的汽機車保險、 住宅火險及地震基本保險、家庭綜合保險等商品， 客戶投保時只要透過載有4G/5G門號SIM卡的行動裝置閱覽要 保書，同意相關事項後，選擇所屬的電信業者， 經臺網與電信業者確認行動電話號碼、身分證字號、 生日等資料無誤後，完成信用卡驗證程序，即完成要保書簽署， 全程行動化、無紙化，24小時皆可回傳要保書。

除投保流程外，「E指保」也提供透過MID驗證於網路申請汽機車 保險網路理賠，若事故通報人即為車主， 只需登入富邦產險保好康保戶會員平台，並通過MID認證程序， 即可完成網路理賠申請，無需再回傳紙本理賠申請書，省時又省力。

富邦產險指出，全新電子文件簽署模式的「E指保」服務，E指操作 、E鍵傾心，大幅降低投保及理賠的申請時間， 且透過電子文件以系統收件，不怕文件遺失，此外， 數位形式的驗證簽署流程， 更減少保險服務過程中產生的大量紙本文件印製與寄送傳輸， 不僅便利，更響應節能減碳無紙化政策，落實永續精神。

註：富邦產險「E指保」 試辦案之流程作為受理驗證簽署後之電子文件， 仍須經富邦產險核保、核賠等程序；富邦產險保有調整本試辦期間， 以及依實際受理案件核保、核賠等權利，詳請參閱富邦產險保好康- E指保服務說明。