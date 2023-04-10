Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

業界首創！富邦產險推「E指保」服務　行動裝置即可投保、申請理賠

「E指保」以行動身分識別(MID)完成身分驗證，全程數位化省時又便利。

By 台灣英文新聞
2023/04/10 17:10
圖片由富邦金控提供

圖片由富邦金控提供

為提供民眾更便利的服務，富邦產險與臺灣網路認證公司（下稱臺網）之TWID身分識別中心合作，打造全新型態服務富邦產險「E指保」，更獲主管機關核准成為首家試辦「結合MID驗證之電子方式簽署要保書及理賠申請書」業務的產險業者，客戶只要透過行動裝置，以行動身分識別(MID)等身分驗證機制，即可完成投保及理賠申請，全程數位化，大幅降低紙本作業與等待時間，提供更安全便利，且有效率的多元保險服務。

富邦產險表示，這次主管機關核准試辦的「E指保」財產保險業務是以自然人投保的汽機車保險、住宅火險及地震基本保險、家庭綜合保險等商品，客戶投保時只要透過載有4G/5G門號SIM卡的行動裝置閱覽要保書，同意相關事項後，選擇所屬的電信業者，經臺網與電信業者確認行動電話號碼、身分證字號、生日等資料無誤後，完成信用卡驗證程序，即完成要保書簽署，全程行動化、無紙化，24小時皆可回傳要保書。

除投保流程外，「E指保」也提供透過MID驗證於網路申請汽機車保險網路理賠，若事故通報人即為車主，只需登入富邦產險保好康保戶會員平台，並通過MID認證程序，即可完成網路理賠申請，無需再回傳紙本理賠申請書，省時又省力。

富邦產險指出，全新電子文件簽署模式的「E指保」服務，E指操作、E鍵傾心，大幅降低投保及理賠的申請時間，且透過電子文件以系統收件，不怕文件遺失，此外，數位形式的驗證簽署流程，更減少保險服務過程中產生的大量紙本文件印製與寄送傳輸，不僅便利，更響應節能減碳無紙化政策，落實永續精神。

註：富邦產險「E指保」試辦案之流程作為受理驗證簽署後之電子文件，仍須經富邦產險核保、核賠等程序；富邦產險保有調整本試辦期間，以及依實際受理案件核保、核賠等權利，詳請參閱富邦產險保好康-E指保服務說明。

更新時間 : 2023-04-10 18:54 GMT+08:00

最受歡迎

肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩
差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！