樹林鎮南宮響應新北愛心大平台　捐2輛社福專車助社工服務案家

財團法人新北市樹林鎮南宮響應新北市好日子愛心大平台，今( 10)日上午捐贈2輛社福專車給市府， 由副秘書長張其強代表侯友宜市長受贈。 兩輛車交由板橋第一社福中心及板橋新住民家庭服務中心， 做為社工訪案及輸送實物銀行生活物資給弱勢家戶之用， 必要時也能載運緊急安置的兒少老弱。

鎮南宮董事長許正秋表示，該宮廟創建於1945年， 主祀五年千歲，分由盧、侯、薛、張、徐、耿、吳、何、封、趙、 譚、羅等府千歲，每5年輪值主祀，為樹林地區重要民間信仰宮廟， 因保境佑民，平日香火鼎盛，地方遂有千歲街為街道名稱。

許正秋說，宮廟資源來自十分大德，因此每年公益回饋地方， 尤其侯友宜市長推動好日子愛心大平台，鎮南宮積極響應， 除捐贈2輛復康巴士外，在疫情期間也捐贈200萬元防疫基金； 另外，為協助社會局推動獨居長輩五福樂活計畫， 也捐助100萬元，其他如急難救助或實物銀行， 只要新北市有公益需求，鎮南宮都會率先響應。

張其強代表侯友宜市長回贈感謝牌並表示，就他所了解， 鎮南宮這些年來支持新北市的各項社會福利計畫就超過1千萬元， 不僅捐車捐物，鎮南宮平日對於學校清寒獎助學金、 地方急難救助等，都全力支持。這次受贈的2輛社福專車， 將提供給板橋第一社福中心及板橋新住民家庭服務中心使用。

社會局長張錦麗、副局長吳淑芳、民政局副局長范姜坤火、 樹林區長林慶豐及當地多位里長和天元慈善功德會秘書長杜燕玲等， 亦參加捐車儀式，並與鎮南宮董監事一同向五年千歲上香祈福。