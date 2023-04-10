臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超50.65億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/4/6~2023/4/7）外資在集中市場總買進金額為1,198.14億元，總賣出金額為1,248.79億元，賣超為50.65億元，另統計自2023年年初至4月7日止，外資總買進金額為3兆9,472.20億元，總賣出金額為3兆7,280.96億元，累計買超為2,191.24億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆1,609.92億元新台幣，占全體上市股票市值的40.62%，較3月31日的20兆2,717.80億元新台幣，減少1,107.88億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：開發金：買進34,049千股，賣出9,716千股，買超24,333千股；第二名：新光金：買進30,143千股，賣出13,235千股，買超16,908千股；第三名：國泰金：買進25,302千股，賣出9,654千股，買超15,648千股。

台灣證券交易所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：鴻海：買進10,742千股，賣出25,438千股，賣超14,696千股；第二名：三商壽：買進5,948千股，賣出19,865千股，賣超13,917千股；第三名：中信金：買進18,301千股，賣出32,114千股，賣超13,813千股。