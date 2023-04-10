Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超50.65億元

賣超鴻海1.47萬張最多，另買超開發金2.43萬張最多

By 台灣英文新聞
2023/04/10 16:59

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/4/6~2023/4/7）外資在集中市場總買進金額為1,198.14億元，總賣出金額為1,248.79億元，賣超為50.65億元，另統計自2023年年初至4月7日止，外資總買進金額為3兆9,472.20億元，總賣出金額為3兆7,280.96億元，累計買超為2,191.24億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為20兆1,609.92億元新台幣，占全體上市股票市值的40.62%，較3月31日的20兆2,717.80億元新台幣，減少1,107.88億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：開發金：買進34,049千股，賣出9,716千股，買超24,333千股；第二名：新光金：買進30,143千股，賣出13,235千股，買超16,908千股；第三名：國泰金：買進25,302千股，賣出9,654千股，買超15,648千股。

台灣證券交易所還說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：鴻海：買進10,742千股，賣出25,438千股，賣超14,696千股；第二名：三商壽：買進5,948千股，賣出19,865千股，賣超13,917千股；第三名：中信金：買進18,301千股，賣出32,114千股，賣超13,813千股。

更新時間 : 2023-04-10 18:54 GMT+08:00

最受歡迎

肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩
差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！