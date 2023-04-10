台灣高雄399通勤月票4/27正式上線 每天13元捷運、公車、輕軌、渡輪搭到飽

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）高雄交通局宣布，高雄市區399通勤月票於4月27日正式上架MeNGo APP，屆時原MeNGo會員不用換卡可直接購買方案，新會員則自4月18日起先開放在MeNGo APP註冊並綁定。

交通局表示，MeNGo月票目前售價1,250元，去年7月到8月推出的MeNGo 520紓困優惠方案，銷售量成長136%，目前使用人數近2萬人，配合行政院的「促進公共運輸使用方案」降價為399元，平均每天僅花費13元，可享無限次使用高雄市境內捷運、公車、輕軌、渡輪及公共自行車前30分鐘免費等，估計可再增加3到5萬位使用者。

此外，里程計費公路客運及快線也將納入。預計7月份台鐵局完成票證系統修改作業後，也將納入高雄區間台鐵，並同步推出南高屏全區通勤月票999元方案，提供便利的生活圈通勤服務，減輕南部地區民眾交通負擔，還能達到節能減碳綠生活。

交通局表示，民眾使用399月票方案，分為MeNGo實體卡與QR虛擬卡兩種，選擇QR碼的民眾僅需下載MeNGo APP加入會員輸入身份資料與照片，即可成為會員並於線上購買方案；選擇實體卡民眾請到高雄捷運各站服務台或旗山轉運站購卡（製卡費100元），再至MeNGo APP綁卡申請會員。持有數位學生證的學生，則可使用原有學生證綁卡。

交通局進一步說明，選擇QR碼的民眾可在MeNGo APP一次完成購買與開卡，非常便利，另搭乘公共運輸只需開啟手機QR碼於驗票機感應，即可進入捷運閘門或完成公車刷卡，相當方便。交通局也鼓勵民眾多使用QR碼，以省去購卡及過卡的麻煩，並節省100元購卡費。

相關高雄市區通勤月票方案懶人包、MeNGo會員申請與購票資訊，請密切注意交通局官網、MeNGo官網查詢及及FB臉書粉絲團「高雄市政府交通局-轉動高雄青春夢」查詢。