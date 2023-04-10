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【編輯私推必買】新竹古蹟圖書館化身星巴克　棒球迷必看台灣這間首賣商品

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 16:45
新竹州圖門市。(圖/星巴克)

新竹州圖門市。(圖/星巴克)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)「新竹州圖書館」化身星巴克，新竹首間古蹟圖書館「新竹州圖門市」，已於3月30日開幕。

星巴克新竹州圖門市前身為於日治時期興建，歷經世界大戰後至今保留最完整建築原貌的三座獨棟公共圖書館之一，擁有近百年歷史的市定古蹟「新竹州圖書館」，獨棟一層樓的建築物，保留日治時期古蹟建物特色，如拱形入口、入口上方的裝飾紋章、入口旁加寬的門柱、及磚形條紋的柱面。

【編輯私推必買】新竹古蹟圖書館化身星巴克　棒球迷必看台灣這間首賣商品
啟發自這棟具有歷史背景的圖書館，星巴克的門市室內設計，靈感以類似書架的功能意象，將吧檯和吧檯上方、客席座位區皆採以拱形拱腹設計，並運用落地燈與盆栽，增添整座古蹟建物的氛圍。(圖/星巴克)

室內Artwork部分，描繪出新竹的風吹拂過建物、樹林、溪水，整個城市，每張圖都是一張美麗的風景。新導入「NITRO氮氣冷萃專案」及「現烤專案」，顧客可品嘗氮氣冷萃咖啡的綿密泡沫帶來的滑順清涼感受，佐以法國直送原料的「現烤糕點」及以紐西蘭優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」，在氤氳靜雅的咖啡香中，邀請顧客在這兒享受「閱讀風城，咖啡生活」的美好星巴克時光。

【編輯私推必買】新竹古蹟圖書館化身星巴克　棒球迷必看台灣這間首賣商品
新竹州圖門市。(圖/星巴克)

新竹州圖門市
地址：300026新竹市東區文化街8號
電話：03-5228587
營業時間：週一~週日07:00-22:00

編輯私推必買首賣周邊

棒球不鏽鋼杯

【編輯私推必買】新竹古蹟圖書館化身星巴克　棒球迷必看台灣這間首賣商品
(圖/星巴克)

台中松竹洲際門市首賣商品，為首間結合運動主題門市，商品設計以棒球的縫線，選用棒球的紅白色，或搭配品牌綠色，推出兩款不鏽鋼杯，或Bearista熊參與棒球賽事的熱血時刻推出馬克杯等，於4月7日首賣推出。

松竹洲際門市設計發想自鄰近洲際棒球場與台中巨蛋，運用曲線、圓融、流線、棒球的概念，從建築物SHELL TO SHELL的概念為啟發，在殼與殼體的浮空掠影間，運用簡約輕盈的弧線創造出曲線屋頂和牆壁，與自然及周遭相互作用呼應。

松竹洲際門市
地址：台中市北屯區松竹路三段1133號
電話：04-24261750
營業時間：週一~週日07:00~21:00

搖滾吸管防塵套

【編輯私推必買】新竹古蹟圖書館化身星巴克　棒球迷必看台灣這間首賣商品
(圖/星巴克)

新北首間臨沙灘最美星巴克「福隆觀海門市」門市內主吧檯區以中間挑高設計，搭配層層簡約弧形線條，及左右二側的垂降天花板，猶如坐臥在遊艇甲板，眺望無邊無際的海洋，特別裝飾以明亮漸層色系，呼應當地金色沙灘美譽。

首賣商品擷取福隆國際海洋音樂祭，選用海洋顏色並將可愛的Bearista戴上墨鏡與耳機，推出搖滾的吸管防塵套，於4月7日上架。

福隆觀海門市
地址：新北市貢寮區福隆街41號
電話：02-24992320
營業時間：週一~週五 09:30-19:00；週六~週日 09:00-20:00
新竹
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更新時間 : 2023-04-10 18:54 GMT+08:00

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