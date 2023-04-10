被戴上侵略者的帽子 俄國旅客最怕被問「你從哪裡來？」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）一國之君的決定，是一國人民的承擔。自俄烏開戰一年多來，俄籍旅客發現，海外旅遊不只代價變高，俄國護照也成了心理負擔。幾名俄人向CNBC道出了心底無奈，自己真的不是惡人，如今卻好怕被問，你從哪裡來？

俄國獨立記者Julia Azarova表示，一年前，俄國進犯烏克蘭後，深怕遭到當局逮捕，她在一天內收拾細軟，從莫斯科逃往土耳其伊斯坦堡，目前定居立陶宛。她去了兩次拉脫維亞，卻去不成烏克蘭－她親戚的家。她的俄國友人，也無法入境波蘭。

使用假名的莫斯科居民Anna則恰好相反，以往一年出國一兩趟，如今不知何時才能再搭飛機。除了機票飆漲，俄國信用卡四處碰壁，在國內要購買外幣，也非易事。

旅途中與陌生人的交集，怕

在亞洲定居的Lana，有家歸不得，深怕一回去了，就可能因邊境關閉或航班取消，而被困住。太多不確定性，讓她決定只在亞洲旅行，如泰國與日本，但旅程中每每遇見新朋友，需要自我介紹時，都會感到心慌。

從前說自己從俄國來，他人的反應不外乎伏特加、熊、俄羅斯娃娃，各種無害的事物，滿酷的，她說。現在可不是這麼一回事了。每次展開旅程，就得做好心理準備，深怕被反俄情緒迎面猛擊。

所幸，Lana至今遇到的旅客，多半富有同理心，給予是關懷而非責難，不像她的其他同胞，在歐洲與美國遭受仇俄浪潮襲來，用餐的俄人被吼著滾出去，拿俄國護照的患者被醫生拒絕治療。

俄國人其實不是那麼冷血的

Azarova、Anna、Lana，雖有著不同背景，卻都對旅行感到壓力，摻雜著罪惡感與無辜委屈的複雜情緒。她們想說的是，世人對俄人的理解多是刻板印象，都誤解了。

Anna解釋，不是所有的俄國人都「瘋了似的嚇人」。多數人是友好的、熱心助人的。無奈的是，小老百姓心有餘而力不足，想要反抗、改變的人，面臨的是威權的壓迫。有數百萬俄人都活在恐懼之中，日日盼著和平到來。Azarova嘆道，世界對俄國人民的制裁，對普丁（Vladimir Putin）分毫不傷，因他並非民主體制選出的領導人，不是個會苦民所苦的人。

想家了，她說。但這座藏有她美好回憶的城市，已褪了色，不再是那個，令她魂縈夢牽的家鄉。