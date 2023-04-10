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台灣古都強化路口減速　台南借鏡日本非號誌化路口警示標線

台南市交通局局長王銘德表示：鄰近的日本在非號誌路口畫設的減速標線，其目的是讓駕駛人在視覺上感受到路幅寬度縮減，以降低通過路口的行車速度。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 15:42
照片由台南市交通局提供

照片由台南市交通局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台南市政府交通局為改善非號誌路口的交通安全問題，借鏡日本非號誌路口警示標線的作法，在歸仁區不易設置號誌的保興街路段試辦日式減速警示標線，期透過駕駛人視覺變化而減速及提高注意路口交通狀況，達到安全通過路口的目的。

依據交通部道安委員會統計資料顯示，全台交通事故件數6成發生在路口，其中非號誌路口佔整體路口死亡人數比例約35%。另分析台南市2020年1月至2022年6月交通事故發生地點，在設有紅綠燈路口占50.62%、特種閃光號誌路口占12.85%、非號誌路口占36.53%。

交通局局長王銘德表示，非號誌路口通常多以「停」、「慢」標線劃分路權，經分析台南市非號誌化路口死傷事故大多是因駕駛人「未依規定讓車」、「未依規定減速」及「未注意車前狀況」三大類，導致路口交叉撞、側撞。市長黃偉哲指示交通局，透過交通工程手段研擬非號誌路口交通安全改善方法。

王銘德說，鄰近的日本在非號誌路口畫設的減速標線，其目的是讓駕駛人在視覺上感受到路幅寬度縮減，以降低通過路口的行車速度。

借鏡日本減速警示標線，交通局在不易設置號誌的歸仁區保興街路段，多處非號誌路口試辦減速警示標線，搭配路口標線及紅框標線凸顯路口能見度，指示用路人清楚路口交會型態，藉此提醒駕駛人在行經劃有減速標線的地點，應減速慢行。

交通局提醒，針對非號誌化路口支線道車不讓幹線道車先行、少線道車不讓多線道車先行、車道數相同時，左方車不讓右方車先行或是行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示之不安全違規行為，交通部已修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第2條提高現行裁罰金額，呼籲汽機車駕駛人遵守非號誌化路口停讓觀念。

台灣古都強化路口減速　台南借鏡日本非號誌化路口警示標線

照片由台南市交通局提供
交通事故
日式減速警示標線

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