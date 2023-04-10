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國際重量級策展人齊聚兩廳院台灣週　法國亞維儂藝術節總監讚這檔節目難忘

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/04/10 15:15
「2023 Taiwan Week」開幕酒會上法國亞維儂藝術節聯合節目總監瑪格達‧畢莎和（Magda Bizarro） 、無垢舞蹈劇場藝術...

「2023 Taiwan Week」開幕酒會上法國亞維儂藝術節聯合節目總監瑪格達‧畢莎和（Magda Bizarro） 、無垢舞蹈劇場藝術...

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)國家兩廳院於4月9日展開台灣週（Taiwan Week）活動，邀請14國共44位國際劇場及藝術節代表來台觀賞19檔作品，無論演出形式或內容，都在傳達台灣文化多元及自由民主。

2020年兩廳院即啟動Taiwan Week計畫，然因疫情被迫延後，2021年改為線上交流，今年首度實體舉辦，來台的代表包含法國亞維儂藝術節聯合節目總監瑪格達・畢莎和（Magda Bizarro）、歐洲劇場協會主席塞吉．宏哥尼（Serge Rangoni）、韓國首爾藝術節藝術總監崔石奎（Kyu Choi）等，將前往觀賞台灣5大場館推出的19檔作品，包含布拉瑞揚舞團《我‧我們》第一部曲、狠劇場《霧中．凝視》、無垢舞蹈劇場及雲門等。

演出形式多元橫跨VR、馬戲、偶戲等，性別意識、社會議題等皆為靈感，全都緊扣台灣珍貴的自由民主，台灣週一行人已於昨日抵台，馬不停蹄直奔兩檔節目，首先觀賞河床劇團與FOCA福爾摩沙馬戲團聯手推出舞作《夢與陰影》，再來為台灣導演黃郁晴《藝術之子》，為探討Me Too事件及性平議題的計畫，畢莎和直說黃郁晴的製作讓她回到法國還會記得。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝於9日開幕晚會表示，很多國際策展人接受西方媒體報導誤認台灣政局不平靜，更有專跑「戰區」的策展人說要來台，但她希望透過演出、美食及走訪景點讓他們自行感受台灣現狀。

光看演出可不夠！國家兩廳院藝術副總監暨Taiwan Week 計畫發起人施馨媛表示，兩廳院今日將率團前往宜蘭觀賞無獨有偶工作室劇團，現場將讓國際策展人體驗辦桌文化及當地名產，後續也將前往寧夏夜市、大稻埕碼頭，因為台灣很多文化都是從廟宇及民俗信仰開始，很多創作都是藝術家在尋找自我文化認同跟根源，運用南北管音樂，從傳統儀式尋找新的表演藝術語彙，藉由安排在地觀光，讓歐洲人更了解亞洲文化。

Taiwan Week 於本週4月9日至4月15日正式展開，更多訊息詳見活動網站
法國亞維儂藝術節
台灣週
兩廳院

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