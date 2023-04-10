完整保存西洋歷史式樣建築！重現台灣古蹟　監察院穹頂之美

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）國定古蹟監察院之穹頂修復工程前後歷經3年，終於在今(2023)年3月竣事，並於今(10)日舉辦穹頂區域揭幕儀式，院長陳菊表示，這次穹頂修繕為百年來首次全面性泥作及泥塑修復，過程十分嚴謹，除彰顯監察院在人權守護、監察權行使的努力，對古蹟與文化資產保存亦非常用心。

陳菊院長於揭幕時表示，穹頂自2020年6月封閉，由相關古蹟專業人士進行修復調查；2021年9月相關修復計畫經文化部審查同意後，隨即展開修繕工程。她希望日後到院賓客及洽公民眾能駐足欣賞國定古蹟監察院建築之美。



國定古蹟監察院為日治時期興建，是日籍建築師森山松之助所設計，落成於大正四年(西元1915年)，先後稱為「台北廳廳舍」、「台北州廳舍」等。落成之初，即完成中央大門圓頂、兩旁衛塔、兩翼房舍及西面翼樓，該建築為臺灣目前保存較完整之西洋歷史式樣建築。

監察院表示，這次修復之穹頂區域位於大門圓頂之建築入口。走入大廳時，映入眼簾的是環立的四對「托次坎式」雙柱及M型樓梯，抬頭便可看見壯麗穹頂及花窗玻璃，其圓頂天花板為仿義大利羅馬「萬神殿」格框，至今仍是臺灣相當具代表性的經典建築。

大合照。(照片由中央社提供)