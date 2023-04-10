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戴資穎巴黎奧運最後一舞？李洋：我也不遠了

By 體育, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 13:48
台灣羽球一姐戴資穎宣布2024點計畫退休，台灣男雙組合「麟洋配」中的李洋（左）也表示自己「不遠了」。

台灣羽球一姐戴資穎宣布2024點計畫退休，台灣男雙組合「麟洋配」中的李洋（左）也表示自己「不遠了」。 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導) 「世界球后」、「台灣羽球一姊」 戴資穎計畫退役，戴爸表示女單打到30歲年紀已經很高，證實小戴會備戰至2024巴黎奧運。我國雙打好手「麟洋配」李洋聞訊則表示，自己也不遠了。

戴資穎8日透露，將在2024年底退休，並稱「即使還能打我也不想打了。」9日她在臉書發文感慨，「每位運動員都會因為年紀而有漸漸走下坡的一天，我也不例外，但我會很努力的練習且珍惜這些在場上跑動的日子，也會持續奮鬥到最後一刻。」

對此，一路陪伴愛女的戴爸表示，會尊重其決定並支持她，且指出「因為年紀女單到這時候，30歲的年紀已經很高了。」他也證實，小戴會專心備戰到2024巴黎奧運以後，退休規劃就是明年底。

為我國拿下東京奧運男雙金牌、積極爭取巴黎奧運參賽資格的「麟洋配」，在東京奧運後一度陷入低潮，李洋希望能盡快把狀態調整好，「現在有點像回到2019年的感覺，還不知道奧運誰會去，但我們會盡力」。

聽聞小戴的退休計劃，李洋感同身受，他表示「像小戴說的，要好好珍惜每次比賽，畢竟我也覺得不遠了，認真的。」

李洋坦言，近期在學校當老師，未來也有其他規劃，2024年有可能是他最後一場奧運，若能再次代表台灣一定拼盡全力，即使無法上場也覺得很慶幸，「因為在18歲那年已經算半離開羽球界，慶幸又賺了這麼多年的時光。」

搭檔王齊麟則早在東京奧運前就飽受足底筋膜炎所擾，雖一度獲得控制卻又復發，只好停賽養傷。王齊麟表示，最近身體狀況好轉許多，正努力控制舊傷、不增新傷；由於亞錦賽是奧運積分賽前1站，希望能在亞錦賽前把狀況調整好，爭取奧運積分的賽事好好發揮，杭州亞運、世錦賽也是今年鎖定目標，期望能有好表現。
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戴資穎

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