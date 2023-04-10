拋磚引玉做公益！台灣政府普發6000　台南民政局長帶頭捐「平民安葬」　

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣政府普發現金6000元近日陸續入帳，除了國內旅遊、吃大餐外，還可有那些規劃呢？臺南市政府今(10)日表示，民政局長姜淋煌帶頭將個人普發金額全數捐給「平民安葬專戶」，幫助弱勢家庭及孤苦無依者完成生命最後的篇章，包括市府官員及民間企業等人都一同響應。

南市府民政局長姜淋煌表示，當弱勢家庭面臨到處理家人的身後事時，往往都是徬惶無助的，還好有來自各界的善心捐款，不管金額多寡都是一份良善的力量，每個人的小愛就能匯聚成為大愛，共同幫助弱勢朋友完成人生最後的旅程，也鼓勵喪者家屬放下哀傷繼續向前。

平民安葬自2011年4月成立專戶，接受各界企業團體及善心人士的捐款，捐款金額用於補助居住台南市的低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢及孤苦無依者的喪葬費用。

據民政局的統計，截至2023年2月底止已有9420位市民受惠，由於受到人口結構老化及新冠疫情影響，從2019年1145件、2020年1340件、2021年1279件到2022年1284件，歷年補助申請件數居高不下，「平民安葬」仍需社會大眾的關注與支持。

這次樂捐「平民安葬專戶」做公益，包括市長辦公室主任徐健麟參事、民政局主管、區長、南瀛農產國際行銷股份有限公司余清永總經理、和築土地開發股份有限公司邱志卿董事長等人響應。

平民安葬専戶捐款方式，包括信用卡線上刷卡、信用卡定期定額、實體/網路ATM/網路銀行轉帳（金融代號:004臺灣銀行，帳號：009001011724）、銀行/郵局臨櫃匯款（金融代號：0040093，戶名：「臺南市政府民政局平民安葬專戶」，帳號：009045097115）以及現場捐款，捐款資料可上傳國稅局也可索取郵寄紙本收據，作為次年申報綜合所得稅抵稅，詳細捐款資訊歡迎至臺南市殯葬資訊服務網平民安葬專區查詢。