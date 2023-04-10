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王道銀行提前發6000元爭議　台灣金管會：收到說明處理中

王道銀行在3月31日提早先撥款給民眾，外界正反評價不一，金管會3月31日晚間發函給王道銀行，要求在7天內完整說明決策流程。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 15:40
普發6000元王道銀行3月31日先行撥款，金管會要求4月7日前提交說明。（王道銀行提供）

普發6000元王道銀行3月31日先行撥款，金管會要求4月7日前提交說明。（王道銀行提供）

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）全民普發新台幣6000元，原預計於4月6日起陸續入帳，但王道銀行於3月31日先撥款，引起討論。金管會主委黃天牧今天(10日) 表示，銀行局已於4月7日收到王道銀行的說明，銀行局處理中。

普發現金6000元陸續啟動，但王道銀行在3月31日提早先撥款給民眾，外界正反評價不一，金管會3月31日晚間發函給王道銀行，要求在7天內完整說明決策流程。

立法院財政委員會今天審查證券交易稅條例部分條文修正草案等案，黃天牧列席並備質詢。會前，媒體聯訪黃天牧時關切金管會是否已經收到王道銀行的說明。

中央社引述黃天牧說，銀行局於4月7日收到王道銀行的說明，但還在處理中；他現在還不知道整個處理情況，根據王道銀行陳報的說明，銀行局會先做處理。

王道銀行3/31聲明稿全文如下

針對今（31）日本行客戶提前收到政府普發新台幣6,000元一事，王道銀行說明如下：

財金公司提供之交易入帳日為112年4月6日，依金融體系交易通則，3/31 15:30後之自動化交易記入4/6帳款；唯本行因為客戶數較少，為能使客戶於連假前提早領到現金，歡度連續假期，本行自行提前半日先以銀行資金墊付發放予客戶，未遵守先前財金公司之規範，純屬本行個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。

王道銀行提前發6000元爭議　台灣金管會：收到說明處理中

(資料來源: 王道銀行企業溝通部)
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