美國國防機密文件網路全都露 路透：疑是美國內鬼所為

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國國防部的機敏資料，於3月底開始在網路曝光，7日被紐約時報披露，由於涉及了俄烏戰爭、美國與盟友軍事往來情資，引發軒然大波。路透掌握美方安全專家說法，懷疑是美國自家人所為。

根據路透，外流文件牽涉之廣，從烏克蘭戰爭、中國、中東、到非洲，顯見很有可能是美國自己人動的手腳。五角大廈前資深官員Michael Mulroy表示，許多文件只有美國才有，調查重點轉向揪出內鬼。

美方官員則稱，不排除幕後是否有親俄勢力。這件案子已成了自2013年維基解密（WikiLeaks）事件後，最嚴重的資安外洩案件之一。當時，維基解密將70萬份文件、影片、外交電報公諸於世，舉世譁然。

這批資料，上個月底就陸續在Discord、4Chan等社群媒體流傳，但遲至上週才爆出。

路透檢視了其中50份列為「機密」、「最高機密」的文件，有的提及烏克蘭戰爭傷亡，但似乎刻意下修了俄國傷損數字。有的則列為「NOFORN」，意指不可供外國人士閱覽。一份2月23日的機密文件，詳述了烏克蘭S-300防空飛彈恐於5月2日前用罄，如此軍情一旦落入俄軍之手，後果不堪設想。

美方官員9日表示，也不排除文件遭到蓄意竄改，以誤導調查，始之難以追蹤洩密源頭，或者故意散播假資訊，危害美國安全利益。美國國防部稱，仍在確認這些「敏感、極機密」文件的真實性。

讓美國甚為尷尬的是，洩露的資訊中，包含了美國與盟友的交涉往來，甚至有美國對友國進行間諜活動的指涉。

一份3月1日的中情局（CIA）最高機密文件，就是關於以色列情治單位鼓吹反司法改革示威一事。文件指，美方是透過「訊號情報」（signals intelligence，藉監聽偵察而得的情資）取得相關資訊，而以色列是美國在中東的堅實盟友。另一份文件，詳述了美國與南韓高官的談話，美方施壓南韓向烏克蘭提供武器，韓方卻不願意配合云云。

五角大廈拒絕就特定文件、是否監控盟友等事作出評論。

不具名的美方官員透露，軍方與情治單位正在審視內部有多少人有權限接觸這些情資，調查美國單一人士或一群人士放出這些機敏消息的動機。共有四五種可能性，像是心懷憤懣的員工，或內部被滲透、安插內鬼等等，意欲損害美國國家安全。