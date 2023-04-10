癌症、心血管疾病疫苗將問世！莫德納估2030年前可望推出

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）COVID-19疫情爆發，加速疫苗研發，使mRNA技術加速發展，莫德納藥廠表示，有信心在2030年之前研發出一系列突破性新疫苗，包含癌症、心血管和自身免疫性疾病。

莫德納（Moderna）首席醫療官Paul Burton說，新冠疫情席捲全球，使得原本預估得花上15年才有辦法取得的疫苗進展，在短短12至18個月之間便成功研發出新冠疫苗。莫德納領先業界，已投入開發mRNA技術10多年，我們有信心在5年內為「各類疾病領域」提供這類療法。

Burton表示，莫德納目前正著手針對不同腫瘤類型開發癌症疫苗，這款疫苗將非常有效，能挽救數十萬人甚至數百萬人的性命，未來我們將可為世界各地的人們提供多種不同腫瘤類型的客製化疫苗。

他說，mRNA技術是透過教導細胞製造一種蛋白質來觸發人體對疾病的免疫反應，未來只要注射一劑疫苗便可以預防多種呼吸道感染，包含新冠病毒、流行性感冒、呼吸道融合病毒等，讓免疫力低下族群可以免於受到侵害；此外，mRNA療法還可望用於目前尚無有效藥物治療的罕見疾病。

Burton進一步表示，我認為在10年後，醫學技術已進步到能真正了解遺傳性疾病，便可簡單的方式編輯，然後用以mRNA為準的科技來修補，但相關大規模投資仍應繼續，否則先前的努力將付諸流水。