新北和美漁港水域穩定　珊瑚苗增長超過2倍

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）位於貢寮區的和美漁港，港型完整，可抵抗東北季風所造成的風浪，海域資源豐富，新北市漁業處表示，2022年「和美海之家」體驗活動種植的192株珊瑚苗，今年3月，復育人員潛水觀察時發現，珊瑚苗明顯增長2倍以上，珊瑚頂端新苗數量不少，每一株都增加新分支。

有「珊瑚媽媽」之稱的台灣山海天使環境保育協會秘書長陳映伶表示，在和美漁港內所種植的珊瑚，以北部海岸最多的軸孔珊瑚為主，其成長速度最快，也比較適應北部變化劇烈的海洋環境。冬天為珊瑚成長較緩慢的季節，春天過後，海水溫度逐漸升高，珊瑚成長速率也將提高，且打造一個生態棲地至少要3至5年，過程中還需面對海水環境變化所帶來的挑戰。因此，協會中的專業珊瑚復育團隊將持續進行和美漁港珊瑚日常照顧，觀察珊瑚成長狀況，逐步營造和美漁港健康良好的生態環境。

去(2022)年夏天，新北市漁業處與台灣山海天使環境保育協會合作辦理珊瑚復育及親水體驗活動，不僅教導民眾水上救生觀念及技巧，還一同種下了192株珊瑚寶寶。新北市漁業處表示，復育人員為避免珊瑚苗下水後會與基座分離，持續進行日常照護，執行補強及補植作業，清理珊瑚體附著藻類或海漂物。今年3月潛水觀察時發現，珊瑚苗明顯增長2倍以上，呈現健康深色，珊瑚頂端新苗數量不少，每一株都增加新分支。和美漁港港型完整水域穩定，非常適合珊瑚生長，今年目標復育達290株珊瑚，並持續辦理和美漁港親水體驗及珊瑚復育活動。