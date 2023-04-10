〈財經主筆室〉台灣王道銀行發現金6000元「偷跑」被迫道歉　反應兩極化

搶發現金6,000元引發爭議的王道銀行， 雖然被同業間批評「偷跑」行為是不講武德， 王道銀行也公開道歉， 但針對王道董座駱怡君這招到底是打著什麼算盤？ 金融同業及網路上討論聲浪相當大。 但由清明連假全台觀光效益來看，王道銀行這「神來一筆」， 全台商家都會對王道銀行表達感謝。

不少人認為王道銀行先代墊普發現金6,000元， 總共大約僅花費千餘元的利息成本，但卻帶來意想不到的廣告效益， 到底是意外還是刻意行銷策略？的確令人好奇， 但且不論王道銀行動機如何？民眾對王道銀行這次偷跑行為，幾乎是一面倒的讚好。

針對王道銀行為「偷跑」而出面道歉，網友的反應，包括「 挺有人性的銀行，知道連假需要花費所以提前發」、「早發很好， 至少連假可以用於消費」、「這是便民的行為，有什麼好道歉？」、 「人家服務好，不行嗎？」、「比政府早發還要被迫道歉」、「 效率比政府好有何不可？」、「又不是亂發，只是早發， 有什麼好道歉？」、「趕在連假前發放，既能利民又能促進經濟」 等。

或許是民眾一面倒的力挺王道銀行， 政府順應民意緊急開放各銀行可自行決定是否撥款， 根據財政部的統計，清明連假期間共有25家民營銀行順利撥款給民 眾，若加上8家公股銀行及郵局和高雄銀，總共有35家金融機構已 發放6,000元款項給民眾。

根據統計，截至4月1日為止，以登記入帳的登記人數共計達到72 1萬371人，這些人都可能在清明連假期間就已領到6,000元 ，若扣除入帳失敗人數，清明連假期間撥發的總金額可能高達逾40 0億元以上。

連假期間的觀光效益本來就比較高，這次清明連假天數高達5天， 觀光收益更是可觀，若加上民眾領到6,000元現金， 消費意願大增，高達逾400億的普發現金助漲下， 應該對經濟提升有很大助益。

連假期間普發6,000元現金對經濟有沒有幫助？ 由各縣市政府提供的數據來看，的確發揮了一定程度的助益。

台南市政府統計，台南清明5天連假湧入逾450萬人次遊客， 較去年同期成長近2成。根據觀光局統計， 台南市清明連假前訂房率在75.5％，但最後實際住房率卻高達逾 85%以上。

台東縣政府統計，旅遊人次約52萬人次，較去年增加約36. 38%，今年交通流量15.6萬車次，也比去年增加約4.1萬 ，旅宿業住房率，連假前3天整體住宿率約84%， 其中市區住宿率達9成以上。

花蓮縣清明連假也迎來滿滿遊客人潮，旅宿業4月1日至3日都有至 少八成五的住宿率，4月2日住房率甚至來到九成，而4月4日兒童 節當天住房率，雖然隔天就是收假日，仍然有5成多的住房率。

主計總處今年2月份再度下修2023年GDP成長率至2.12％ ， 恐創8年新低，而元大寶華綜合經濟研究院3月22日更新2023 年台灣經濟預測，更是下修台灣經濟成長率至1.91％。 顯然以出口為導向的台灣，今年經濟情況並不樂觀， 在出口可能萎縮情況下，如何提振內需就相當重要。

元大寶華預估，普發6000元的經濟效益僅1季，普發現金將在第 2季帶來新增的消費動能，民間消費在第2季增長上升到8.3％， 但第3季就會回跌到3.66％的正常值。若真的僅能有1個季度的 助益，那如何將效能放到最大就顯得格外重要。

王道銀行偷跑事件引發爭議並被迫出面道歉， 但事後政府卻也緊急改變政策，順應民意全面開放各銀行撥款， 似乎也意味著政府在普發現金時，原先撥款時程規劃上， 明顯有不夠全面性的缺失？這情況會不會就如某些網友們形容的: 「做錯的不用道歉、 做對的卻要出面道歉」？