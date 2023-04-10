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〈財經主筆室〉台灣王道銀行發現金6000元「偷跑」被迫道歉　反應兩極化

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2023/04/10 15:38
王道銀行111年3月30日舉辦記者會，宣布導入消費碳明細功能，王道銀行董事長駱怡君（中）出席。（王道銀行提供）中央社檔案照片

王道銀行111年3月30日舉辦記者會，宣布導入消費碳明細功能，王道銀行董事長駱怡君（中）出席。（王道銀行提供）中央社檔案照片

搶發現金6,000元引發爭議的王道銀行，雖然被同業間批評「偷跑」行為是不講武德，王道銀行也公開道歉，但針對王道董座駱怡君這招到底是打著什麼算盤？金融同業及網路上討論聲浪相當大。但由清明連假全台觀光效益來看，王道銀行這「神來一筆」，全台商家都會對王道銀行表達感謝。

不少人認為王道銀行先代墊普發現金6,000元，總共大約僅花費千餘元的利息成本，但卻帶來意想不到的廣告效益，到底是意外還是刻意行銷策略？的確令人好奇，但且不論王道銀行動機如何？民眾對王道銀行這次偷跑行為，幾乎是一面倒的讚好。

針對王道銀行為「偷跑」而出面道歉，網友的反應，包括「挺有人性的銀行，知道連假需要花費所以提前發」、「早發很好，至少連假可以用於消費」、「這是便民的行為，有什麼好道歉？」、「人家服務好，不行嗎？」、「比政府早發還要被迫道歉」、「效率比政府好有何不可？」、「又不是亂發，只是早發，有什麼好道歉？」、「趕在連假前發放，既能利民又能促進經濟」等。

或許是民眾一面倒的力挺王道銀行，政府順應民意緊急開放各銀行可自行決定是否撥款，根據財政部的統計，清明連假期間共有25家民營銀行順利撥款給民眾，若加上8家公股銀行及郵局和高雄銀，總共有35家金融機構已發放6,000元款項給民眾。

根據統計，截至4月1日為止，以登記入帳的登記人數共計達到721萬371人，這些人都可能在清明連假期間就已領到6,000元，若扣除入帳失敗人數，清明連假期間撥發的總金額可能高達逾400億元以上。

連假期間的觀光效益本來就比較高，這次清明連假天數高達5天，觀光收益更是可觀，若加上民眾領到6,000元現金，消費意願大增，高達逾400億的普發現金助漲下，應該對經濟提升有很大助益。

連假期間普發6,000元現金對經濟有沒有幫助？由各縣市政府提供的數據來看，的確發揮了一定程度的助益。

台南市政府統計，台南清明5天連假湧入逾450萬人次遊客，較去年同期成長近2成。根據觀光局統計，台南市清明連假前訂房率在75.5％，但最後實際住房率卻高達逾85%以上。

台東縣政府統計，旅遊人次約52萬人次，較去年增加約36.38%，今年交通流量15.6萬車次，也比去年增加約4.1萬，旅宿業住房率，連假前3天整體住宿率約84%，其中市區住宿率達9成以上。

花蓮縣清明連假也迎來滿滿遊客人潮，旅宿業4月1日至3日都有至少八成五的住宿率，4月2日住房率甚至來到九成，而4月4日兒童節當天住房率，雖然隔天就是收假日，仍然有5成多的住房率。

主計總處今年2月份再度下修2023年GDP成長率至2.12％， 恐創8年新低，而元大寶華綜合經濟研究院3月22日更新2023年台灣經濟預測，更是下修台灣經濟成長率至1.91％。顯然以出口為導向的台灣，今年經濟情況並不樂觀，在出口可能萎縮情況下，如何提振內需就相當重要。

元大寶華預估，普發6000元的經濟效益僅1季，普發現金將在第2季帶來新增的消費動能，民間消費在第2季增長上升到8.3％，但第3季就會回跌到3.66％的正常值。若真的僅能有1個季度的助益，那如何將效能放到最大就顯得格外重要。

王道銀行偷跑事件引發爭議並被迫出面道歉，但事後政府卻也緊急改變政策，順應民意全面開放各銀行撥款，似乎也意味著政府在普發現金時，原先撥款時程規劃上，明顯有不夠全面性的缺失？這情況會不會就如某些網友們形容的: 「做錯的不用道歉、做對的卻要出面道歉」
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