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【台灣黑熊痛扁小熊維尼】IDF飛官待命攔截共機　臂章宣示守護台海決心

中共解放軍東部戰區官方微博發布消息，自8日起至10日「將按計畫在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習。」

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 09:42
中共持續對台軍演，一名經國號IDF戰機飛官9日執行起飛前檢查，其臂章上的圖案為台灣黑熊手持中華民國國旗，痛毆小熊維尼(習近平象徵) ，展現...

中共持續對台軍演，一名經國號IDF戰機飛官9日執行起飛前檢查，其臂章上的圖案為台灣黑熊手持中華民國國旗，痛毆小熊維尼(習近平象徵) ，展現...

延伸閱讀: 國防部：中共持續軍演　台灣愛國者飛彈部隊待命•戰機持續戰備巡弋

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中共持續對台軍演，為守護台海安全，空軍飛行部隊全天待命。據軍方披露照片顯示，一名IDF飛官臂章圖樣為手持中華民國國旗的台灣黑熊，正痛扁小熊維尼，下方則以英文寫上「緊急升空」。

中共解放軍東部戰區官方微博發布消息，自8日起至10日「將按計畫在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習。」

根據中央社，軍方統計自9日上午6時至中午12時止，共偵獲58架次共機，其中31架次逾越台灣海峽中線及侵擾西南防空識別區（ADIZ）；另有9艘次共艦在台灣周邊活動。

為守護台灣海空防安全，國軍防空、飛彈、飛行、艦艇等各級部隊均嚴陣以待，且飛行部隊為攔截可能進犯的共機，各空軍基地緊急升空的頻次也增加，不少居住在空軍基地周邊的民眾都能聽見戰機巨大的引擎聲，也被稱為是「安心的聲音」。

根據國防部傍晚披露的照片，一名IDF經國號戰機飛官與機工長共同執行飛行前360度檢查，但仔細放大飛官所配戴的臂章樣式，則顯示一隻台灣黑熊正在痛扁小熊維尼(習近平象徵)。

台灣中央社報導，更有趣的是，台灣黑熊的左手持中華民國國旗，小熊維尼的蜂蜜罐上則有象徵中國國旗的五顆星星，下方則以英文寫上「Scramble」（緊急升空），凸顯國軍官兵時時刻刻守護台海安全的決心。

【台灣黑熊痛扁小熊維尼】IDF飛官待命攔截共機　臂章宣示守護台海決心

國防部：中共持續軍演　台灣愛國者飛彈部隊待命•戰機持續戰備巡弋
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聯合利劍

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更新時間 : 2023-04-10 13:22 GMT+08:00

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