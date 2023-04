喝茶抬槓好親密？與習近平交好 法國總統馬克宏：歐洲不該捲入台海戰爭 遭酸「macroning」

(台灣英文新聞 / 知微 綜合報導)上週赴中國進行國是訪問,享受高規格待遇的法國總統馬克宏(Emmanuel Macron),7日與習近平在廣州松園共度6小時愜意的私人時光後,接受Politico訪問,他大談「歐洲自主」(strategic autonomy)的重要性,稱歐洲不該為了台灣,捲入美中衝突。

根據Politico,習近平對馬克宏的歐洲自主說頗為讚賞,中共官員與歐洲國家來往時,也不時「弘揚」此理念,深信西方勢微、中國崛起,而歐美關係弱化,有助此一趨勢發展。

力倡歐洲成為「第三強權」的馬克宏,在訪談中稱,歐洲應極力避免涉入「不屬於我們的戰爭。」他話說得直白,「慌亂之下,我們成了美國的跟隨者。歐洲須回答的問題是,台海危機升高,符合歐洲利益嗎?不。」

親近人士透露,馬克宏對於北京當局等他的專機離開中國空域後,才對台灣發動環島軍演,感到滿意。

隨行法國官員指出,馬習二人對台灣問題有了深入討論,不同於此行被冷落的歐盟執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen),力陳台海穩定至關重要,馬克宏傾向不介入台海事端。

「歐洲連烏克蘭危機都解決不了,在台灣一事上,怎麼可能說,欸,你給我當心點,若你亂來,我們會介入。如此一來反而會使緊張升高。」馬克宏說道。

在習近平、馬克宏、馮德萊恩三人會中,馬克宏雖與馮德萊恩在台灣議題上站在強硬的同一陣線,稍後與習單獨會面的數小時中,口氣卻和緩多了。

上海龍洲經訊(Gavekal Dragonomics)地緣政治分析師謝艷梅(音譯Yanmei Xie)認為,歐洲更願意接受中國成為區域霸權。部分領袖甚至相信,這樣的世界秩序對歐洲更有利。

馬克宏也談到了歐洲對美國武器、能源、美元過度依賴的風險。「若兩大強權日趨劍拔弩張,我們將沒有時間或資源推動戰略自主,歐洲將成為附庸國。」

作為聯合國安理會五成員之一、歐洲唯一一個核武強權,法國在軍事立場上有著獨特地位。然而,俄烏戰爭以來,法國對烏克蘭的軍援,卻比許多國家都來得少。

Politico在文末特別註明,馬克宏在台灣與歐洲戰略自主議題上,原本更加直言無諱,但在法國艾麗榭宮(總統府)的「審查」下,這篇專訪不得不刪去了許多馬克宏的言論。

馬克宏對習近平的逢迎拍馬,讓歐洲各界看不下去。波蘭外交官Jacek Saryusz-Wolski忍不住在推特開酸,創了一新詞「macroning」。定義是:一方面蓄意加大對中國依賴,一方面就天真這件事與強化歐洲戰略自主這議題,對歐洲夥伴說教。(Deliberately increasing one’s dependency on China whilst lecturing European partners about naivity and the need to boost EU’s strategic autonomy.)



習近平(右)、馬克宏逛廣州園林、飲茶談天(圖/美聯社)