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喝茶抬槓好親密？與習近平交好 法國總統馬克宏：歐洲不該捲入台海戰爭 遭酸「macroning」

台灣有事，是你家的事

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By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 09:56
2023年4月7日，習近平、馬克宏在廣州松園散步（圖／美聯社）

2023年4月7日，習近平、馬克宏在廣州松園散步（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）上週赴中國進行國是訪問，享受高規格待遇的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），7日與習近平在廣州松園共度6小時愜意的私人時光後，接受Politico訪問，他大談「歐洲自主」（strategic autonomy）的重要性，稱歐洲不該為了台灣，捲入美中衝突。

根據Politico，習近平對馬克宏的歐洲自主說頗為讚賞，中共官員與歐洲國家來往時，也不時「弘揚」此理念，深信西方勢微、中國崛起，而歐美關係弱化，有助此一趨勢發展。

力倡歐洲成為「第三強權」的馬克宏，在訪談中稱，歐洲應極力避免涉入「不屬於我們的戰爭。」他話說得直白，「慌亂之下，我們成了美國的跟隨者。歐洲須回答的問題是，台海危機升高，符合歐洲利益嗎？不。」

親近人士透露，馬克宏對於北京當局等他的專機離開中國空域後，才對台灣發動環島軍演，感到滿意。

隨行法國官員指出，馬習二人對台灣問題有了深入討論，不同於此行被冷落的歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），力陳台海穩定至關重要，馬克宏傾向不介入台海事端。

「歐洲連烏克蘭危機都解決不了，在台灣一事上，怎麼可能說，欸，你給我當心點，若你亂來，我們會介入。如此一來反而會使緊張升高。」馬克宏說道。

在習近平、馬克宏、馮德萊恩三人會中，馬克宏雖與馮德萊恩在台灣議題上站在強硬的同一陣線，稍後與習單獨會面的數小時中，口氣卻和緩多了。

上海龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）地緣政治分析師謝艷梅（音譯Yanmei Xie）認為，歐洲更願意接受中國成為區域霸權。部分領袖甚至相信，這樣的世界秩序對歐洲更有利。

馬克宏也談到了歐洲對美國武器、能源、美元過度依賴的風險。「若兩大強權日趨劍拔弩張，我們將沒有時間或資源推動戰略自主，歐洲將成為附庸國。」

作為聯合國安理會五成員之一、歐洲唯一一個核武強權，法國在軍事立場上有著獨特地位。然而，俄烏戰爭以來，法國對烏克蘭的軍援，卻比許多國家都來得少。

Politico在文末特別註明，馬克宏在台灣與歐洲戰略自主議題上，原本更加直言無諱，但在法國艾麗榭宮（總統府）的「審查」下，這篇專訪不得不刪去了許多馬克宏的言論。

馬克宏對習近平的逢迎拍馬，讓歐洲各界看不下去。波蘭外交官Jacek Saryusz-Wolski忍不住在推特開酸，創了一新詞「macroning」。定義是：一方面蓄意加大對中國依賴，一方面就天真這件事與強化歐洲戰略自主這議題，對歐洲夥伴說教。（Deliberately increasing one’s dependency on China whilst lecturing European partners about naivity and the need to boost EU’s strategic autonomy.）

喝茶抬槓好親密？與習近平交好 法國總統馬克宏：歐洲不該捲入台海戰爭 遭酸「macroning」

喝茶抬槓好親密？與習近平交好 法國總統馬克宏：歐洲不該捲入台海戰爭 遭酸「macroning」

喝茶抬槓好親密？與習近平交好 法國總統馬克宏：歐洲不該捲入台海戰爭 遭酸「macroning」
習近平（右）、馬克宏逛廣州園林、飲茶談天（圖／美聯社）
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