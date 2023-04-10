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台灣第二階段猴痘疫苗4/10下午2時起開放登記 誰能接種？怎登記？QA一次看

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 09:40
第二階段猴痘疫苗登記系統自4/10下午2點起開放。

第二階段猴痘疫苗登記系統自4/10下午2點起開放。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）民眾若自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」，自今（10）日下午2時起可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺 」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，本島和澎湖縣共50家合作醫院、提供3萬個名額。

  • 台灣本島、離島有哪間醫院有提供猴痘（Mpox）疫苗接種服務？

根據疾管署9日晚間最新資訊，目前僅有本島和澎湖縣提供接種地點，共有50家醫院，金門與連江等離島縣市，經當地衛生單位評估，暫時無提供接種地點外，其餘每個縣市都至少開設一家服務醫院，目前共計20縣市。

  • 每個人都可以預約公費猴痘疫苗嗎？

根據疾管署7日公布的資訊，目前提供公費疫苗接種對象如下：

1.暴露前預防(PrEP)：

(1)正痘病毒屬之實驗室操作人員。
(2)與確診猴痘個案曾有任何形式性接觸之高風險接觸者，但未曾接種過暴露後預防(PEP)疫苗。
(3)近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等。
(4)照顧猴痘確診個案之醫療照護與清消人員，以及協助疑似猴痘個案檢體採檢或執行猴痘疫苗接種作業人員。

2.暴露後預防(PEP)：「猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引之接觸者匡列處置原則」所列高暴露風險接觸者。

3.其他特殊狀況報經疾管署同意者。

而「猴痘疫苗接種意願登記平臺 」對象以近6個月內曾有高風險性行為者，例如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者、性病患者等為主。

另外，未滿18歲兒童、孕婦與哺乳婦女若因職業或高風險暴露需接種猴痘疫苗時，建議與醫師討論評估後再決定是否接種。

  • 何時能上網登記施打第二階段猴痘疫苗？

自4月10日下午2時起，截至5月12日為止，民眾可至疾管署「猴痘疫苗接種意願登記平臺 」進行接種暴露前預防(PrEP)疫苗意願登記，但開放時間只有每週一至週五，上午9時至下午5時，週末及例假日不開放，需注意的是，1人限登記1次，送出後無法修改或重複登記。

  • 施打過第1劑者，可以預約第2劑猴痘疫苗嗎？

考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。

  • 要如何確認已登記成功？

登記完成後，大約半小時內會收到內含登記編號的「完成意願登記」自動回信。

  • 意願登記成功就等於完成預約嗎？

完成意願登記，將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，以電子郵件通知民眾就選擇的接種醫院進行門診預約掛號，媒合成功約1至14天內就會收到預約信。

  • 收到預約信後就能到醫院免費施打猴痘疫苗嗎？

民眾於收到預約信後，依通知內容所提供醫院連結，請盡快自行完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。雖然猴痘疫苗是公費疫苗，但民眾仍需自行負擔掛號費。

  • 到醫院接種猴痘疫苗需要帶什麼文件嗎？

民眾需攜帶身分證件、健保卡等，依自行預約掛號時間前往醫院接種疫苗，須出示完成意願登記回信（含登記編碼）及預約信。

  • 猴痘疫苗有「隨到隨打」的接種服務嗎？

疾管署提醒，現場無法提供接種服務，務必先前往「猴痘疫苗接種意願登記平臺 」登記，並如實填寫正確資訊，在收到預約信後盡快完成醫院預約掛號。

台灣第二階段猴痘疫苗4/10下午2時起開放登記 誰能接種？怎登記？QA一次看
猴痘
猴痘疫苗
猴痘疫苗接種意願登記平臺

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