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國防部：中共持續軍演　台灣愛國者飛彈部隊待命•戰機持續戰備巡弋

面對共軍蓄意製造台海緊張，國軍秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情，時刻捍衛國家安全。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 09:45
空軍官兵操作35快砲。（青年日報/軍聞社）

空軍官兵操作35快砲。（青年日報/軍聞社）

延伸閱讀: 【台灣黑熊痛扁小熊維尼】IDF飛官待命攔截共機　臂章宣示守護台海決心

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中共持續對台軍演，國防部昨(9日) 傍晚表示，國軍飛彈部隊面對敵情，運用愛國者飛彈優異反彈道飛彈能力，強化防空及突發狀況應處；同時各飛行部隊持續執行戰備巡弋，展現捍衛領空的能力與決心。

國防部：中共持續軍演　台灣愛國者飛彈部隊待命•戰機持續戰備巡弋

中共持續對台軍演，國軍愛國者飛彈部隊9日待命整備，守護台灣空防安全。（軍聞社提供）

中共解放軍東部戰區官方微博發布消息，自8日起至10日「將按計畫在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習。」

軍方統計自上午6時至中午12時止，共偵獲58架次共機，其中31架次逾越台灣海峽中線及侵擾西南防空識別區（ADIZ）；另有9艘次共艦在台灣周邊活動。

綜合軍聞社與中央社報導，國防部9日傍晚表示，面對共軍蓄意製造台海緊張，國軍秉持「不升高衝突、不引發爭端」原則，以訓練為著眼應處敵情，時刻捍衛國家安全。

國防部說明，空軍防空部隊擔任防空警戒任務，官兵始終保持高度警覺、加強戒備；防砲部隊官兵操作35快砲及天兵雷達，用堅實的戰備整備，全天候守護空防安全；飛彈部隊面對敵情，運用愛國者飛彈優異反彈能力，強化防空及突發狀況應處。

國防部說，肩負北部防空重任的陸軍21砲指部進入戰備程序，嚴防敵低空滲透突襲。官兵持續實施復仇者飛彈車防空接戰操演，依標準作業程序放列後，迅速執行飛彈檢查與裝彈，完成接戰準備。

同時間，各飛行部隊亦持續執行戰備巡弋。受命後飛行員立即著裝，與地勤人員進行飛行前檢查；隨後，戰機滑出機堡、起飛，依令執行空中戰備巡弋任務，展現捍衛領空的能力與決心。

國防部：中共持續軍演　台灣愛國者飛彈部隊待命•戰機持續戰備巡弋

【台灣黑熊痛扁小熊維尼】IDF飛官待命攔截共機　臂章宣示守護台海決心
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更新時間 : 2023-04-10 13:22 GMT+08:00

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