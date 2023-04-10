（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）樂團告五人昨（6日) 晚舉辦第2場「宇宙的有趣」演唱會，請出師兄五月天擔任嘉賓，「大五＋小五」同台嗨唱「知足」，被粉絲封為「十全十美天團」，阿信還開玩笑說原本就已買好票，能不能退票。

樂團告五人9日晚間在台北小巨蛋舉辦演唱會，帶來「愛在夏天」等歌曲，現場搭配漫天飛舞的橘黃色圓形夏日紙花，犬青以一身桃紅色造型仙氣現身。（相信音樂提供）中央社

樂團告五人打造「宇宙九大行星」瞬移星球舞台續航電爆小巨蛋。左起為成員犬青、哲謙、雲安。（相信音樂提供）中央社

告五人上週在高雄世運擔任五月天演唱會嘉賓，在台上力邀師兄當下沒成功，沒想到隔一週五月天就現身台北小巨蛋，排開所有行程相挺到底，讓告五人受寵若驚直呼美夢成真。

五月天主唱阿信一上台說：「他們之前在台上邀請我們來小巨蛋，當時我們說了NO，後來想起來覺得很不好意思。」還話鋒一轉開玩笑說：「所以今天我們5個人專程合體來跟你們說NO，是專程來拒絕的」，一番話讓全場笑聲連連。

阿信更笑說，五月天本來已經買票要看，結果變成當嘉賓，還問「可不可以退票」，並虧告五人：「告五人可能是騙子吧，精彩度、穩定度，你們肯定在幾百年前就在小巨蛋開過演唱會了！」此話一出，犬青直呼：「這樣講害我們好害羞喔！」雲安也興奮直呼：「像在做夢！五月天來小巨蛋當告五人的嘉賓！一定會退款！」

阿信不忘呼籲，希望全場歌迷繼續力挺告五人，將告五人的演唱會和音樂推薦給更多人知道，「如果最好可以，你們再一次回到小巨蛋唱給大家聽。」一番真心告白讓全場粉絲感動不已，告五人也承諾：「沒問題，到時候見！」

中央社報導，告五人唱進台北小巨蛋第2天，不忘帶來引來大合唱的夯曲「披星戴月的想你」、「愛人錯過」、「在這座城市遺失了你」、「愛在夏天」等；同時也帶來新專輯同名專輯「帶你飛」，犬青以一身桃紅華麗造型從場中升降舞台現身，整個人緩緩升至3層樓高，延伸至地面的銀色天幕裙擺仙氣十足。

他們也在現場首播「又到天黑」演唱會MV，鏡頭將目光轉向一群默默為一場完美演唱會付心力的幕後工作人員，雲安說：「今天告五人不止3個人，可以說是『告300人』，是結合眾人之力而成的演出，當然這只是個比喻，這首歌本來是寫給我們自己的主題曲，因為經常工作通勤往返宜蘭台北，也想獻給那些執著認真生活的所有人。」

「五月天」站台挺「告五人」攻台北小巨蛋 合組「十全十美天團」