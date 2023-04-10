Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

「五月天」站台挺「告五人」攻台北小巨蛋　合組「十全十美天團」

「大五＋小五」同台嗨唱「知足」，被粉絲封為「十全十美天團」，阿信還開玩笑說他們原本就已買好票，能不能退票。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/10 12:40
樂團告五人9日晚間在台北小巨蛋舉辦演唱會，師兄五月天現身力挺，「大五＋小五」同台嗨唱「知足」，被粉絲封為「十全十美天團」。（相信音樂提供...

樂團告五人9日晚間在台北小巨蛋舉辦演唱會，師兄五月天現身力挺，「大五＋小五」同台嗨唱「知足」，被粉絲封為「十全十美天團」。（相信音樂提供...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）樂團告五人昨（6日) 晚舉辦第2場「宇宙的有趣」演唱會，請出師兄五月天擔任嘉賓，「大五＋小五」同台嗨唱「知足」，被粉絲封為「十全十美天團」，阿信還開玩笑說原本就已買好票，能不能退票。

「五月天」站台挺「告五人」攻台北小巨蛋　合組「十全十美天團」

樂團告五人9日晚間在台北小巨蛋舉辦演唱會，帶來「愛在夏天」等歌曲，現場搭配漫天飛舞的橘黃色圓形夏日紙花，犬青以一身桃紅色造型仙氣現身。（相信音樂提供）中央社

「五月天」站台挺「告五人」攻台北小巨蛋　合組「十全十美天團」

樂團告五人打造「宇宙九大行星」瞬移星球舞台續航電爆小巨蛋。左起為成員犬青、哲謙、雲安。（相信音樂提供）中央社

告五人上週在高雄世運擔任五月天演唱會嘉賓，在台上力邀師兄當下沒成功，沒想到隔一週五月天就現身台北小巨蛋，排開所有行程相挺到底，讓告五人受寵若驚直呼美夢成真。

五月天主唱阿信一上台說：「他們之前在台上邀請我們來小巨蛋，當時我們說了NO，後來想起來覺得很不好意思。」還話鋒一轉開玩笑說：「所以今天我們5個人專程合體來跟你們說NO，是專程來拒絕的」，一番話讓全場笑聲連連。

阿信更笑說，五月天本來已經買票要看，結果變成當嘉賓，還問「可不可以退票」，並虧告五人：「告五人可能是騙子吧，精彩度、穩定度，你們肯定在幾百年前就在小巨蛋開過演唱會了！」此話一出，犬青直呼：「這樣講害我們好害羞喔！」雲安也興奮直呼：「像在做夢！五月天來小巨蛋當告五人的嘉賓！一定會退款！」

阿信不忘呼籲，希望全場歌迷繼續力挺告五人，將告五人的演唱會和音樂推薦給更多人知道，「如果最好可以，你們再一次回到小巨蛋唱給大家聽。」一番真心告白讓全場粉絲感動不已，告五人也承諾：「沒問題，到時候見！」

中央社報導，告五人唱進台北小巨蛋第2天，不忘帶來引來大合唱的夯曲「披星戴月的想你」、「愛人錯過」、「在這座城市遺失了你」、「愛在夏天」等；同時也帶來新專輯同名專輯「帶你飛」，犬青以一身桃紅華麗造型從場中升降舞台現身，整個人緩緩升至3層樓高，延伸至地面的銀色天幕裙擺仙氣十足。

他們也在現場首播「又到天黑」演唱會MV，鏡頭將目光轉向一群默默為一場完美演唱會付心力的幕後工作人員，雲安說：「今天告五人不止3個人，可以說是『告300人』，是結合眾人之力而成的演出，當然這只是個比喻，這首歌本來是寫給我們自己的主題曲，因為經常工作通勤往返宜蘭台北，也想獻給那些執著認真生活的所有人。」

「五月天」站台挺「告五人」攻台北小巨蛋　合組「十全十美天團」
告五人
五月天
台北小巨蛋

相關新聞

台灣新北耶誕夜10-11日登場　首晚4.6萬歌迷參與•570名警力維安防踩踏
台灣新北耶誕夜10-11日登場　首晚4.6萬歌迷參與•570名警力維安防踩踏
2022/12/11 16:25
搖滾小子！華語流行音樂天王張雨生特展　9m88陳綺貞台灣五組歌手翻唱經典
搖滾小子！華語流行音樂天王張雨生特展　9m88陳綺貞台灣五組歌手翻唱經典
2022/11/14 10:06
致敬張雨生！9m88、夜貓組5組音樂人重唱經典　台北流行音樂中心登場
致敬張雨生！9m88、夜貓組5組音樂人重唱經典　台北流行音樂中心登場
2022/11/08 10:16
逝世25周年！張雨生特展五月天瑪莎出任音樂總監　台北流行音樂中心登場早鳥票今開賣
逝世25周年！張雨生特展五月天瑪莎出任音樂總監　台北流行音樂中心登場早鳥票今開賣
2022/09/12 12:29
第8年！《小花計畫》首度移師高雄展出　台灣音樂人藝術家搖滾詮釋鄉愁
第8年！《小花計畫》首度移師高雄展出　台灣音樂人藝術家搖滾詮釋鄉愁
2022/07/27 12:14

更新時間 : 2023-04-10 13:21 GMT+08:00

最受歡迎

肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
肯德基點心專賣店「K-Dessert」4/11開賣 「7吋巨無霸大蛋撻」台灣這2間店買得到
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
網傳靜宜女大生拒離開緬甸只為情郎、台灣專案小組解散？刑事警察局回應了
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
中國五月花教會63名教徒７日抵美國德州 China Aid發文謝台灣立法院長游錫堃
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
【台灣總統訪美國番外篇】樂樂法利反串混入挺中共抗議人群「看400美元花得值不值？」
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
「五月花號」63教會難民恐遭泰國遣返回中國 台灣立法院長籲國際速伸援！
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
【禮儀糾察隊】李敖長女李文痛批台灣出現「小S現象」　加碼開酸郭董吃相不佳「大男人主義」
差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩
差別待遇的極致 中國熱烈歡迎法國馬克宏、冷眼相待歐盟馮德萊恩
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
東台灣出現紅色月亮　原來是誤會一場
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
會不會太帥！台灣男星徐乃麟小兒子跳級取得耶魯博士　哥曬超帥西裝照網歪樓
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！