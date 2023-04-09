你問了不該問的嗎？AI大躍進 專家示警ChatGPT暗藏風險

（台灣英文新聞/黃紫緹 綜合報導）自ChatGPT問世以來，生成式AI的各種神技帶給世人驚奇，寫文案、製圖、回答問題、做簡報，什麼都難不倒它。但在眼花撩亂的功能底下，其實暗藏風險。專家警告，使用者「餵養」的資料，恐遭不當利用，在你發現之前，可能已不慎外洩個資或商業機密。

CNN報導，包括摩根大通在內的諸多公司，已基於資料安全顧慮，禁止員工使用ChatGPT機器人。連這AI產品的幕後推手、OpenAI公司，都坦言上個月曾一度撤下服務，修正一項程式錯誤，該bug會讓部分使用者看到他人與機器的聊天紀錄，甚至他人的名字、電郵、信用卡資訊等，這也是為何義大利頒布了禁令。

資料的黑盒子

法律顧問公司Fox Rothschild LLP的隱私安全專家麥克里（Mark McCreary）表示，ChatGPT是透過使用者輸入資訊生成答案，但鍵入的資訊究竟會如何被利用，沒人知道。當你要求機器人從事無傷大雅的任務，如整理會議記錄或工作郵件，是否從沒想過，公司商業機密、機敏資訊可能無意間已外流？

波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group）AI倫理長米爾斯（Steve Mills）亦提出相同疑慮。由於生成式AI是透過消化大量資料訓練、進化，若這些「提示」資訊被用來「再訓練」機器人，「你就失去了對資料的掌控。」

的確，世人往往只見AI天花亂墜的好處，卻忽視了凡事皆有兩面。

除了自己還能怪誰？

OpenAI並非沒有告知ChatGPT的風險。其洋洋灑灑2,000字的隱私政策中，明確說明了會蒐集使用者個人資訊，作為分析、研究、研發新服務的養分。它把話說在前頭，會將個資提供第三方使用，也在使用條款中，也闡明了一切責任都在使用者身上，請斟酌使用。OpenAI本月5日在部落格中說了，不會將資料用於圖利、廣告、勾勒用戶喜好，但重點來了，「我們會將資料用來進一步訓練ChatGPT與人類的對話。」

旗下也有聊天機器人Bard的谷歌（Google），在隱私權政策中提到，會移除部分對話中可辨別身分的資訊，並提醒使用者勿留下個資。Google也說明，設有安全防衛機制，不讓Bard的答覆出現他人個資，用戶也可透過特定連結刪除對話。

然而，在享用這新科技帶來的便利服務時，使用者真的會意識到其中的資安風險，從而採取防護動作嗎？恐怕往往得等到資料已外洩，才會驚覺。而說出去的話，如潑出去的水，收不回來了。

為了不讓「說漏嘴」的情況鑄下大錯，米爾斯奉勸各人，在敲入任何資訊前，請務必捫心自問，這些資訊，究竟能不能與外人共享？