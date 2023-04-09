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黑巧克力好健康？消基會抽檢台灣市售產品 竟驗出重金屬「鉛、鎘」

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/04/09 19:46
（圖／Pixabay_<a href="https://pixabay.com/users/stocksnap-894430/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2562840">StockSnap</a>）

（圖／Pixabay_StockSnap

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）消基會今年初在雙北購買黑巧克力產品進行抽檢，發現部分產品竟含有鉛或鎘，長期食用恐對身體有害。由於現行台灣並無相關鉛鎘規定，消基會呼籲儘速完備法規，確保國人食用安全。

消基會表示，近年有許多報導提及食用黑巧克力的優點，進口或國產黑巧克力深受消費者喜愛，但由於鉛及鎘對人體有相當程度的危害，尤其鉛對兒童的健康發展有相當的影響，消基會特別就市售黑巧克力鉛及鎘含量進行調查測試。

消基會指出，日前美國「消費者報導」（Consumer Reports）公布28件黑巧克力檢驗結果，竟有2/3產品含鉛或鎘。經查國內有7種相同或類似產品，故於1月在台北市、新北市的連鎖大賣場、連鎖福利中心、便利商店、品牌門市及網路電商購買20件產品加以檢驗。

這些產品產地包括：瑞士、美國、土耳其、馬來西亞、羅馬尼亞、德國、日本、西班牙、義大利、俄羅斯及波蘭各1件，法國2件、比利時2件及台灣5件。

鉛檢驗結果：有2件未檢出鉛（小於定量極限為0.01 mg/kg），為編號10號「明治黑可可製品（片裝）」及18號「100％台灣黑巧克力」。17件鉛含量介於0.01〜0.05 mg/kg。1件介於0.1〜0.15 mg/kg，為編號15號「巧克優85％巧克力」。

以本次含量最高的15號樣品（每包90公克）計算，吃下1整包，鉛的攝取量為13.5微克，超過美國FDA關於兒童和育齡婦女膳食鉛暴露的臨時參考水平12.5微克/天的基準。

鎘檢驗結果：有1件樣品，為編號18號「100％台灣黑巧克力」，鎘含量超過0.8 mg/kg，高於歐盟的規範，總乾可可固形物含量≧50％的巧克力限量0.8 mg/kg。

根據消基會，短期攝取大量「鉛」可能造成腹痛、嘔吐和貧血，而長期攝取少量鉛則可導致兒童認知和智力發展遲緩。胎兒、嬰兒和幼童是較容易受到鉛毒影響的族群，特別是中樞神經系統受損。另，「鎘」是已知的人類致癌物質，長時間暴露，恐致腎臟疾病、肺損傷和骨骼脆弱。

目前我國衛福部訂定的「食品中污染物質及毒素衛生標準」的「食品中重金屬之限量」，並未規範巧克力鉛及鎘的含量上限。中國有鉛的相關標準，歐盟則訂出鎘的規範。台灣應儘速訂定標準，研議管理辦法。

為何黑巧克力會有鉛或鎘的存在呢？「消費者報導」報告指出，可可樹會從土壤中吸收鎘，隨著樹的生長，在可可豆中積累。鉛則疑是在豆類收穫後進入可可豆中，且通常是在可可豆的外殼上發現，豆子被摘下並從豆莢中取出後，鉛含量就很低，但隨著豆子在陽光下曝曬數日後，鉛含量又會增加，猜測可能是因豆子上積聚含鉛的灰塵和汙垢。

黑巧克力好健康？消基會抽檢台灣市售產品 竟驗出重金屬「鉛、鎘」

黑巧克力好健康？消基會抽檢台灣市售產品 竟驗出重金屬「鉛、鎘」
消基會公布台灣市售黑巧克力鉛鎘抽檢報告（圖／消基會）
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