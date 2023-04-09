美國眾議院領袖蓋拉格：促國會加速軍售台灣、遏止習近平意圖

（台灣英文新聞/知微 綜合報導）美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）美西時間5日與台灣總統蔡英文會晤時，強調了軍售台灣的重要性，與會的眾院領袖蓋拉格（Mike Gallagher）8日接受美聯社訪問時，重申了此點，並稱他會帶領國會加速軍援台灣，遏止中國犯台意圖。

蓋拉格是「美中戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on China）主席。他表示，習近平犯台意圖昭然，「我們必須竭力增強恫嚇與拒止態勢，讓他知曉，這意圖是無法得逞的。」

就在蔡英文返台後，中共宣布環台戰備警巡和「聯合利劍」軍演，今（9）日是第二天，項目是對台進行模擬精準打擊。其他報復措施還包括制裁蔡麥會地點雷根圖書館，但就目前觀察，強度不若去年前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時來得高。

中國曾警告美議員勿參加蔡麥會。曾在伊拉克服役的前海軍陸戰隊員蓋拉格表示，美國議員不會受中國威嚇。「中國試圖轉變意識形態戰爭場域，試圖威脅我們，讓我們覺得是我們在改變現況、在挑釁，但事實恰好相反。」

蓋拉格指出，他會推動國會加快對台灣的軍事承諾，助台自我防衛。他也透露了蔡麥會中討論到的一個想法，那就是美國或可提供台灣打造防禦系統所需技術。