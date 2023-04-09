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響應普發六千 台北遠東香格里拉「餐飲大紅包」

消費滿六千送六千 提前於4月17日發送

By 台灣英文新聞
2023/04/09 17:08
台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉提供

台北遠東香格里拉響應政府發放六千元現金補助商機，推出住房和餐飲消費滿六千送六千的回饋活動，因應政府提前發放現金，飯店也提前於2023年4月17日起至5月31日期間，國人於飯店住房或餐廳消費滿六千元，即可獲得六千元「餐飲大紅包」，共有六張一千元餐飲抵用券，可於2023年9月30日前到飯店館內任一餐廳或酒廊使用，每次不限使用張數，只要消費滿三千即可使用一張，預計這波回饋活動將為飯店「後疫情食代」帶來20% 的業績成長。

飯店搶搭這波六千元政府補助熱潮，鎖定國人熱衷旅遊、享受美食美酒，祭出加碼回饋價值六千元的「餐飲大紅包」，國人於2023年4月17日起入住台北遠東香格里拉，或是到飯店各餐廳消費滿六千元即可獲得「餐飲大紅包」。

9月30日以前五家美食餐廳祭出各式好康，連續五年榮獲米其林推薦的香宮粵菜餐廳，品嚐新任主廚廖晉輝嶄新演繹的當代精緻粵菜，上海醉月樓即將推出全新一季菜色，展現創新的老上海風華，而人氣自助餐廳遠東Café現正熱賣的「快樂饗肉節」，以食客最愛的澳洲和牛及有「豬肉界愛馬仕」之稱的西班牙伊比利豬為主打，於各主題餐檯推出豐富美饌、馬可波羅義大利餐廳以義式料理和迷人高樓景觀聞名，更是饕客們享受節日或慶生的首選景觀餐廳，ibuki日本料理餐廳則有鐵板燒、懷石料理、握壽司與天婦羅等完整精緻日料選單，展現精緻日式美學。

更新時間 : 2023-04-09 21:25 GMT+08:00

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