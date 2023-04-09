孩童也會糖上癮 當心破壞免疫系統屏障 台灣醫曝6招有效戒零食

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）初日診所副院長鄧雯心醫師指出，市面上的零食、餅乾，大多都有含有不少添加物，更有過量的糖，孩童吃太多不僅會影響生長激素的分泌，另有四大壞處，因此呼籲家長必須幫忙多把關。

鄧雯心說明，腸道菌相像是免疫屏障很重要的器官，攸關代謝功能，也因此常常吃糖，容易養成過敏兒，更也容易造成兒童肥胖的產生。孩童吃糖讓血糖跟胰島素頻道波動的狀況，會讓脂肪細胞容易囤積，也會影響孩子的情緒跟精神，也因此出現睡眠時間異常的現象。

如果孩子就是嘴饞，想吃甜食，營養師張宜婷建議，可用天然水果來取代加工過的甜點、點心，原型食物的搭配下可以讓點心更健康，例如天然莓果搭配無糖優格、無糖燕麥片加上鮮奶、堅果、無添加果乾；想吃點口感脆脆的餅乾或點心，直接烤地瓜片、馬鈴薯片來取代，透過天然食物適量補充美味又營養。

鄧雯心提到，坊間很多餐廳都會設計兒童餐，看似是貼心的設計，但兒童餐中的潛在危機，就是含糖量過高的問題。舉例來說，200ml的蘋果汁裏面的含糖量就有將近22克，相當於4至5顆的方糖。

對於兒童來說，最好的飲料就是鮮奶或無糖豆漿，張宜婷表示，鮮奶能夠讓孩子成長期補給所需的鈣質，豆漿則是含有大豆卵磷脂，可增加注意力和記憶力。

張宜婷還提出6招，協助家長幫助孩子改善愛吃零食的方法，包括：

家中看不到加工零食而改放新鮮天然食物 絕對不讓孩子以零食取代正餐 減少在孩子面前吃他們不建議食用的食物 孩子睡前不給予營養價值低的零食 孩子哭鬧時不以零食做安撫 不以零食作為獎勵的工具

鄧雯心和張宜婷提醒，孩子不可能不接觸到零食，越嚴厲的禁止越容易產生反抗之心，甚至在長大有了飲食選擇機會後出現報復性食用，因此應在適當的機會下給予孩子正確的飲食觀念。