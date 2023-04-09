郭台銘訪美國會面ChatGPT創辦人力邀台灣行　積極研究AI結合醫療造福社會

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 鴻海集團創辦人郭台銘近日已正式表態將爭取國民黨總統候選人提名，近日啟程訪美動作頻頻，今（9）日貼出和ChatGPT的公司OpenAI執行長會面用餐照片。

郭台銘四月初訪美與OpenAI的CEO Sam Altman一起共進晚餐，今於臉書曬出和Sam Altman合照，Altman開了一個多小時的車赴約，並分享開創ChatGPT的感想，以及這些年OpenAI發展過程，郭強調科技戰提升台灣的國際戰略地位，並表態宣布爭取總統提名目的是為了要追求和平繁榮，讓台灣以科技立足世界。

郭台銘先前於臉書提及3月底與哈佛大學醫學院院長George Daley及教授Isaac Kohane會面，Kohane推薦他本人參與著作的新書「The AI Revolution in Medicine: GPT-4 and Beyond」，探討醫學與AI醫療技術革命性變化，而Altma為該書撰寫序言的，預計下個月正式出版。

郭台銘分享，這是Altma與醫療結緣的開始。「我長期投入醫療發展，就是希望能減少癌症帶走我們深愛家人的痛苦。現在他的團隊正緊鑼密鼓的將AI結合醫療研究，預計這半年內就會正式發表醫療相關的版本，在癌症研究cancer research的版本中，它的判斷準確率非常的驚人，這將為醫療技術優化帶來革命性的突破，台灣本土產業必能受益，只要我們有與世界同步接軌的計劃。」

郭台銘強調，好的點子總是集思廣益碰撞出來的，晚餐中邀請Altma到台灣走走看看，希望激盪出更具體可行的方案。

(郭台銘Facebook)