【自由台灣 對話之旅】柯文哲抵達紐約 將拜會美國國會議員、智庫

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）民眾黨主席柯文哲率團訪美，台灣時間今（9）日上午抵達紐約，民眾黨秘書長周台竹率領「大紐約區柯P之友聯誼會」到場接機，並高喊「柯總統加油」。

柯文哲去年卸下台北市長職務後，備戰2024總統大選，8日以總統參選人身分率團訪美21天，台北市前副市長黃珊珊等人也一同隨行。一行人訪美期間預計拜會美國政府機關、國會議員以及智庫等，目的是讓世界認識民眾黨，也替台灣撐出最大生存空間。

抵美後柯文哲也在臉書發文和影片，他說，在飛機上吃了兩顆安眠藥，稍微補充睡眠，大部份時間都在看資料；這次他的行李相當簡便，只有一個行李箱加兩個行李袋，其中「最重的一袋」是台北的朋友拜託他帶去給在美國的女兒。

此外，訪美前，柯曾表示，此行是帶著台灣人民追求民主自由、和平穩定的心聲，對話啟航。

台灣與美國是太平洋地區重要戰略夥伴，美國更是台灣出口第二大市場、重要經濟夥伴。台美除了要深化安全合作，也要持續推動美台貿易自由化，輔助國內中小企業公平競爭，創造互惠互利。

台灣民眾黨做為台灣第三大黨，即將在明年的大選推出總統候選人、並爭取更多立委席次。對內，我們主張重建政府的行政效率，建立廉能政府，帶領台灣自主、繁榮；對外，我們也必須從世界的角度回看台灣在全球晶片戰爭的戰略意義、看印太整體政經局勢發展，看先進國家在驅動永續發展的道路上，台灣將何去何從。這21天，是一趟必要的學習之旅。